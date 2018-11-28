Лодка и 29 других призов: сеть магазинов «Трофей» объявляет розыгрыш

Сеть магазинов для любителей активного отдыха и туризма «Трофей» в честь 30-летия группы компаний «ТОНАР» разыграет среди покупателей три десятка призов , главный из которых — лодка «Капитан Т290» .

Что можно выиграть?

Помимо лодки «Трофей» подарит мангалы, ящики для рыбаков, бинокли, ледобуры, наборы посуды, фонари, рюкзак, коптильню и многое другое, что пригодится в походе, на охоте или рыбалке. Все эти вещи производит ГК «ТОНАР» в Барнауле.

Как выиграть?

До 13 декабря купить в любом из трех барнаульских магазинов «Трофей» любой товар на сумму от 2 тыс. рублей, заполнить купон и сбросить его в специальный ящик. В субботу , 15 декабря , к 15.00 прийти в мегадискаунтер «Трофей» по адресу пр. Калинина , 57/1 , 2-й этаж. Призы разыграют среди присутствующих. Если обладателя выигрышного купона не будет на мероприятии , он не сможет рассчитывать на подарок от «Трофея».

Что такое «ТОНАР»?

Это одно из ведущих промышленных предприятий в Барнауле. История компании началась в 1988 году, когда на территории завода механических прессов стал работать кооператив. Он делал капканы, а также мыльницы, тазики, терки и другие товары народного потребления. Отсюда и название: «ТОНАР» — «ТОвар НАРоду».

В 1999 году компания разработала ледобур, который по простоте и надежности сравнивают с автоматом Калашникова. Хороший спрос на него подтолкнул компанию выводить на рынок и другие товары для рыбалки, охоты и туризма. Сейчас «ТОНАР» производит более 500 видов изделий — кроме ледобуров и лодок это капканы, якоря, весла, мангалы, коптильни, оружейные шкафы, одежда и многое другое.

Произведенные в Барнауле товары группа компаний продает по всей России, а также экспортирует их в Белоруссию, Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Германию, Норвегию, Финляндию и другие страны.

Организатор розыгрыша: ООО «Трофей», розыгрыш проводится с 19 ноября по 13 декабря 2018 года. Купон для участия в розыгрыше выдается кассиром магазина при совершении покупки на сумму от 2000 рублей (с учетом скидки по дисконтным картам и бонусной программе). Купон выдается на один суммарный чек покупки. Розыгрыш состоится 15 декабря 2018 года по адресу: пр. Калинина, 57/1, 2-й этаж. Более подробная информация у продавцов-консультантов сети магазинов «Трофей».