«Любовь и суши» — новинки, которые захочется полюбить

Новый бренд «Любовь и суши», занимающийся доставкой роллов премиум качества, на рынке всего полгода, но уже успел основательно закрепиться в нашем городе: приготовлено и доставлено более 30 000 роллов, которые попробовали не менее 15 000 барнаульцев.

Бренд «Любовь и суши», созданный командой Dimmy Yammy, работает уже полгода. Фото предоставлено ИП Линьков Д. В.