Почему сейчас не работают скрипты в продажах?

В той или иной степени вся наша жизнь — это череда переговорных процессов. Семейные разговоры, деловая встреча, даже покупка товаров и услуг — все это так или иначе переговоры. И от того, насколько мы владеем этим мастерством, во многом зависит наш успех.

Научиться грамотно вести переговоры не так сложно, если преподает настоящий маэстро — такой, как Владимир Козлов. Именно его актуальный мастер-класс состоится в Барнауле 19 и 20 октября. В программе тренинга несколько частей. Одна из них — мастер-практикум — построена на активных методах обучения: деловые игры, видеопрактикумы, мини-тренинги, а также методики самоисследования, которые помогут разобраться в теории переговоров, найти свои сильные и слабые стороны и умело использовать их. Другая — кейс-спарринг — это обучение наоборот, то есть движение от практики к теории с помощью баттлов, в которых спикер погружает группу в «пространство навыков», учит управлять контактом, а также уверенно действовать в «поле аргументов».

Владимир Козлов:

— В тренинге приходится концентрироваться и на техниках управляемых переговоров, и на методах жестких переговоров. Приходится держать в поле внимания и то и другое, потому что на практике большинство людей попадает в жесткие переговоры только тогда, когда нарушает правила управляемых. Это как разогнать машину до скорости более 150 км в час и после этого начинать резко крутить руль вправо — влево. Последствия будут быстрыми, очевидными и негативными. Самая слабая деталь в машине находится между рулем и спинкой водительского сиденья. Таким образом, любые переговоры жестки настолько, насколько ты к ним не готов.

Как говорится, не все переговоры можно выиграть, любые можно не проиграть. Приглашаем вас на мастер-класс Владимира Козлова!

О спикере

Владимир Козлов — бизнес-тренер с 1992 года, практикующий консультант в области управления сложными коммуникациями, за его плечами партнерство с такими коммерческими компаниями, как «Роснефть», «Росатом», «Мегафон», «МТС», Сбербанк, ВТБ, «Северсталь» и другими.

В октябре билеты будут значительно дороже.

Справки по телефону: 8 (3852) 63-35-25 .

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