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Makita представила новые самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°

Компания Makita анонсировала выпуск 3-х плоскостных лазерных уровней CXT (12V max) с самовыравниванием на 360° с красным (SK700D) и зеленым (SK700GD) лучом. Они идеально подходят для разметки на этапе строительства и различных видов работ, включая монтаж систем отопления, гипсокартонных конструкций, настилов, каменной кладки и многого другого.

Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Фото предоставлено рекламодателем

Эти многолучевые уровни позволяют размечать все 4 поверхности в помещении. Имеют 3 лазерные плоскости 360° (1 горизонтальная и 2 вертикальные), что дает 6 точек пересечения. Это позволяет работать с отвесом, уровнем и центровкой без перестановки лазера. Лазерные линии четкие, точность +/- 1,5 мм на расстоянии 10 м — это лучший показатель в своем классе. Дальность видимости SK700D составляет 25 м, а SK700GD — 35 м, но с приёмником у обоих приборов увеличивается до 70 м.

Лазеры имеют регулятор для тонкой настройки и эксцентриковое основание для отстройки вертикальной линии над фиксированной точкой отвеса. Встроенная блокировка маятника позволяет работать на склонах или под наклоном, отключив функцию самовыравнивания.

Благодаря простому интерфейсу и всего двум кнопкам, лазером легко управлять. Яркость луча регулируется, а пониженное энергопотребление экономит заряд батареи и продлевает время работы. Makita SK700D может непрерывно работать до 22 часов с аккумулятором CXT на 12 В емкостью 4,0 Ач, а зеленый SK700GD — до 14 часов.

Также эти нивелиры имеют пыле- и влагонепроницаемый корпус со степенью защиты IP54, прорезиненное покрытие и надежно защищенные лазерные окна. Магнитный кронштейн со встроенной резьбой ¼ дюйма и 5/8 дюйма позволяет закрепить лазер на металлических и деревянных поверхностях, а также штативах.

Система CXT (12V max)

Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Фото предоставлено рекламодателем

CXT — аккумуляторная система с акцентом на компактность и повышенный комфорт. Отличная эргономика облегчает работу с инструментом. Аккумулятор слайдерного типа помогает правильно распределить вес и улучшить устойчивость инструмента. К тому же, некоторые изделия CXT (12V max) оснащены бесщеточными двигателями для увеличения времени работы и срока службы инструмента.

Технические характеристики нивелиров Макита

Модель Макита SK700D

  • описание: самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазер на 360o, CXT (12V max), только инструмент;
  • цвет луча: красный;
  • проекция луча: 360o;
  • направление лучей: 1 горизонтальный + 2 вертикальных, 6 точек пересечения;
  • погрешность: до 1,5 мм при расстоянии 10 м;
  • диапазон видимости: 25 м;
  • дальность с приемником: 70м;
  • класс защиты: IP54;
  • фиксатор маятника: есть;
  • поворот на 360o: есть;
  • тонкая настройка: есть;
  • эксцентриковое основание: есть;
  • время работы: 22 часа;
  • в комплекте: нивелир, магнитная мишень, магнитный кронштейн, чехол для хранения.

Модель Макита SK700DNAJ

  • описание: самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазер на 360o, CXT (12V max), лазерный комплект;
  • цвет луча: красный;
  • проекция луча: 360o;
  • направление лучей: 1 горизонтальный + 2 вертикальных, 6 точек пересечения;
  • погрешность: до 1,5 мм при расстоянии 10 м;
  • диапазон видимости: 25м;
  • дальность с приемником: 70м;
  • класс защиты: IP54;
  • фиксатор маятника: есть;
  • поворот на 360o: есть;
  • тонкая настройка: есть;
  • эксцентриковое основание: есть;
  • время работы: 22 часа;
  • в комплекте: инструмент, магнитная мишень, магнитный кронштейн, кейс-систейнер Makita, аккумулятор CXT (12V max) емкостью 2,0 Ач, зарядное устройство.

Модель Макита SK700GD

  • описание: самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазер на 360o, CXT (12V max), только инструмент;
  • цвет луча: зеленый;
  • проекция луча: 360o;
  • направление лучей: 1 горизонтальный + 2 вертикальных, 6 точек пересечения;
  • погрешность: до 1,5 мм при расстоянии 10 м;
  • диапазон видимости: 35м;
  • дальность с приемником: 70м;
  • класс защиты: IP54;
  • фиксатор маятника: есть;
  • поворот на 360o: есть;
  • тонкая настройка: есть;
  • эксцентриковое основание: есть;
  • время работы: 14 часов;
  • в комплекте: устройство, магнитная мишень, магнитный кронштейн, чехол для хранения.

Модель Макита SK700GDNAJ

Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Самовыравнивающиеся 3-х плоскостные лазеры на 360°
Фото предоставлено рекламодателем
  • описание: самовыравнивающийся 3-х плоскостной лазер на 360o, CXT (12V max), лазерный комплект;
  • цвет луча: зеленый;
  • проекция луча: 360o;
  • направление лучей: 1 горизонтальный + 2 вертикальных, 6 точек пересечения;
  • погрешность: до 1,5 мм при расстоянии 10 м;
  • диапазон видимости: 35м;
  • дальность с приемником: 70м;
  • класс защиты: IP54;
  • фиксатор маятника: есть;
  • поворот на 360o: есть;
  • тонкая настройка: есть;
  • эксцентриковое основание: есть;
  • время работы: 14 часов;
  • в комплекте: устройство, магнитная мишень, магнитный кронштейн, кейс-систейнер Makita, аккумулятор CXT (12V max) емкостью 2,0 Ач, зарядное устройство.

Источник: https://servismakita.ru/каталог/

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