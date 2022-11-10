Максимум покрытия: 4G билайн охватил все популярные зоны отдыха в Шерегеше

Оператор билайн расширил возможности сети 4G на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области перед стартом сезона. Проведенные работы позволяют гостям курорта быстро и с комфортом делиться с близкими яркими впечатлениями от отдыха и оставаться с ними на связи в различных ситуациях.

После открытия сезона в Шерегеше существенно вырастает спрос на связь — гости курорта активно делятся фотографиями и видео с отдыха, скачивая и отправляя в сеть терабайты данных. билайн подготовился к нагрузкам — работы, проведенные техническими специалистами билайн, позволяют большему количеству абонентов одновременно пользоваться сетью 4G без потери скорости.

Например, с парковки горнолыжного комплекса «Шерегеш» стало комфортнее заказывать такси, в гостиницах и туристических комплексах у подножья, а также между поселком и комплексом «Шервурд», можно посмотреть любимый сериал после насыщенного дня. Кроме того, качество связи улучшили и на территории поселка Шерегеш, в той зоне, где обычно туристы снимают квартиры в сезон, за счет чего увеличивается нагрузка на сеть.

Ранее оператор улучшил качество связи 4G в секторе «Е», у подъемников сектора «Б», сектора «Е» и в поселке Шерегеш, а также на базе отдыха «Медвежонок». Также позитивные изменения еще в прошлом сезоне были заметны в гостиничном секторе и по дороге к нему — в частности, в отелях Sky Way, Вертикаль, Кая, Спортотель, Альпен Клаб, АльпенХоф, Швейцария, Франция, Шервуд и др.

— Горнолыжный сезон в Шерегеше начинается раньше, чем на других горнолыжных курортах. Впечатлениями от поездки сюда хочется делиться — выкладывать фотографии в соцсети, записывать видео, делиться с близкими эмоциями по видеосвязи. Поэтому очень важно развивать здесь сеть 4G и адаптировать ее к высоким нагрузкам в сезон. Мы планомерно ведем эту работу — с начала 2021 года сеть на курорте выросла в два раза. Сегодняшнее количество базовых станций покрывает все популярные места курорта, что делает нашу сеть одной из лидирующих, — комментирует директор Кемеровского отделения билайн Алексей Ядрышников.

Кроме того, перед началом сезона билайн ускорил до 30% мобильный интернет на всей территории Кемеровской области. Техническое решение, примененное специалистами билайн, называется рефарминг — перераспределение частотного диапазона, в результате которого расширилась полоса частот 4G LTE. Для наглядности данное решение можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги территория получила скоростное трехполосное шоссе. Также летом 2022 года в регионе запустили технологии VoLTE и VoWiFi, позволяющие улучшить качество голосовых вызовов. Это решение, помимо прочего, позволяет дополнительно увеличить скорость интернета за счет разгрузки сети.