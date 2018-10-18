Мебель за полцены: в ТВК «Республика» осеннее обновление

Крупнейший мебельный торговый центр Барнаула проводит акцию — «Осеннее обновление». С 12 по 24 октября 2018 г. в магазинах-участниках действуют скидки до 50% .

Скидки распространяются на мягкую и корпусную мебель, кухни, двери, светильники, керамическую плитку, матрасы, предметы интерьера и др. Среди участников акции салоны POHJANMAAN, Primavera, ORMATEK, Askona, «ДверидоFF», Profil Doors, «Светолок».

Полный список участников доступен в официальной группе ТВК ВКонтакте. Там же публикуются описания товаров, которые в период проведения акции можно приобрести по выгодной цене.

В ТВК «Республика» осеннее обновление. Фото предоставлено рекламодателем В ТВК «Республика» осеннее обновление. Фото предоставлено рекламодателем В ТВК «Республика» осеннее обновление. Фото предоставлено рекламодателем

Торговый комплекс «Республика» находится на пр. Космонавтов, 6-г, на территории имеется большая парковка. Для удобства покупателей на третьем этаже расположен фудкорт и бесплатная детская игровая зона.