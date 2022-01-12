Мечта агрария. Почему бизнесмен Сергей Шевердин не спешит в сетевые магазины и какие достижения собрал в лукошко 2021 года

Твердая тройка с плюсом — так охарактеризовал уходящий год директор компании «АгроСевТорг» Сергей Шевердин. В крупном аграрном предприятии накануне подвели итоги работы и выстроили амбициозный план на 2022-й. Сложная экономическая ситуация только укрепила компанию, подтолкнув к поиску новых подходов и стратегий. В том числе в кадровой политике, ведь сильный коллектив — это залог продуктивной работы всего предприятия. О бизнес-проектах, сетевом ритейле и здоровье подрастающего поколения altapress.ru рассказал аграрий Сергей Шевердин.

Сильные и слабые стороны

Уходящий год, несмотря на всю его неоднозначность и шаткость в сфере бизнеса, стал для «АгроСевТорга» периодом больших приобретений. Сегодня в копилке компании появилась собственная линия по подработке и очистке семян, а также еще одна розничная точка для реализации готовой продукции на «Крытом рынке».

— Сергей , к каким выводам пришли , подводя предварительные итоги года?

Сергей Шевердин. Фото Дмитрия Лямзина.

— С одной стороны — продуктивным. Мы планомерно развивались, улучшали технологию производства, увеличили производительность. Казалось бы, не так много, но для нас это был большой и очень важный шаг. За ним обязательно последуют другие.

С другой стороны, мы увидели свои сильные и слабые стороны, оценили в чем пока не дотягиваем, поэтому стали уделять пристальное внимание стратегическому планированию и задумались о расширении штата сотрудников, чтобы создать мощную команду, которая «пробьет» любые стены.

— Не так давно у вас открылся новый магазин «Ремесленная лавка». Как вы оцениваете развитие розничного направления работы компании?

— Развитие собственной розницы — это большой плюс. Мы можем реализовывать свое масло в специализированных магазинах. Но в этом году поняли, что здесь есть и свои сложности. Например, встал вопрос о расширении ассортимента. Мы им плотно займемся в этом году. Сейчас в Барнауле работает шесть магазинов: на «Старом базаре», «Новом рынке», рынке «Янтарный», «Эко-ярмарке», пр. Космонавтов, 59/1, «Крытом рынке».

— В прошлом году было падение спроса , ведь нетрадиционное масло холодного отжима не считается продуктом первой необходимости?

— Спрос был стабильный. Но я как производитель качественных и полезных продуктов считаю, что потребители совершенно напрасно игнорируют нерафинированное масло, особенно льняное и рапсовое. Думаю, все потому, что люди мало знают об их пищевой ценности. Тем временем, такое масло отличается целым комплексом омега жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Это залог здоровой и комфортной жизни.

КрасноАлтайское масло. ООО «АгроСевТорг»

Цитата «Мне не раз приходилось слышать: „У вас такие красивые бутылки, мы теперь покупаем обычное подсолнечное масло и храним в них“. Но это неправильный подход. Помимо красоты тары, наша продукция отличается высоким качеством и технологией производства и розлива. Так мы добиваемся сохранения пищевой ценности и естественно продлеваем срок годности продукции без добавления каких-либо консервантов».

Все — к лучшему

— Продукция «АгроСевТорга» представлена только в ремесленных лавках. Вы не рассматривали вариант распространения через сетевых гигантов региона в сфере ритейла?

— Попытки были и неоднократные. В 2020 году мы даже практически подписали договор с одной из крупнейших российских сетей. Но вмешалась пандемия. Ритейлер посчитал, что наша продукция может попасть в стоп-лист продаж из-за своей непопулярности. Мы также попытались зайти в «Самокат», но не увидели большой заинтересованности. Будем анализировать ситуацию.

Практика показывает, что все — к лучшему. Мы успели пройти первые этапы, поэтому в текущем году планируем на этой основе провести детальный аудит и проработать перспективное направление.

— В чем по вашему главное препятствие?

— Покупательская способность жителей Алтайского края невелика. В этом и кроется основная сложность вхождения в сетевые магазины. Цена на наши продукты хоть и недалеко ушла от средней по рынку, тем не менее отпугивает часть рядовых покупателей, привыкших экономить. Но я не оставляю надежды на то, что люди рано или поздно начнут ценить качество и пользу такого масла. А мы тем временем проработаем узнаваемость бренда. Пора перестать оглядываться назад, чтобы идти вперед.

Ремесленное масло. ООО «АгроСевТорг»

— А как насчет интернет-площадок?

— Здесь у нас большой прорыв. Продукция компании появилась на «полках» международного интернет-магазина Wildberries. Спрос есть. Например, люди стали хорошо разбирать льняное масло. Повышается запрос на рапсовое. На фоне такого прорыва мы увеличили линейку ассортимента, добавив масло черного тмина и масло расторопши. В списке также появился новый вид растительного масла — смеси льняного и рапсового. Оно отличается более расширенным составом омега жирных кислот.

О качестве… не голословно

— Сергей , расскажите про «Лукошко»: что это и почему проект не оправдал себя?

— Я бы не стал говорить, что он не оправдал себя. Мы хотим дать идее новую жизнь. А мысль была в том, чтобы распространять через интернет наборы продуктов в красивой крафтовой упаковке — такой эко-тренд в сфере поддержки здорового образа жизни. В наборе: фирменные бутылки с маслом, крупы, мука. Иными словами, все, что нужно для приготовления вкусного и полезного завтрака. Мы даже готовы были организовать доставку. Но на дворе была пандемия, идея не «зашла».

Сейчас мы понимаем, что пришло время ее реанимировать. Может быть, расширим набор продуктов, добавим книжку с хорошими рецептами. Почему бы и нет? Так мы хотим показать — перестав неоправданно экономить на продуктах, потребитель может приобрести гораздо больше: качество, удобство, а главное пользу.

— Вы постоянно говорите о качестве…

— …и не голословно. Нас оценили не только в России, но и за рубежом. «АгроСевТорг» отправил партию рапсового масла. Партнеры были приятно удивлены. Они признались: масло такого качества они редко встречали. А все благодаря чему? В основе производства — отработанные технологии и особый температурный режим, а также постоянное отслеживание качества на выходе и при фасовке.

Движение вверх

— Во время пандемии государство поддержало отраслевые предприятия , в том числе в сфере сельского хозяйства. Вы участвовали в какой-либо из программ?

— Мы еще не обращались за господдержкой, пользовались только лизинговыми продуктами банков. Но планируем в этом году попробовать зайти в ту или иную государственную программу. Есть огромное желание увеличить объем производства масла и здесь помощь не помешает.

— Вы сказали , что начали взаимодействие с Китаем. Можно говорить о том , что компания планирует выйти за пределы Алтайского края?

— Да, но все пока упирается в кадровый вопрос. Нам не хватает толкового человека, способного наладить связь с рынками сбыта в других частях страны и, возможно, мира. Но мы ищем и ждем, что 2022 год станет прорывным в направлении формирования сильной, сплоченной команды.

— Какие еще планы строите на 2022 год?

— Очень амбициозные. Хотим закрепиться на китайском рынке. Российский потребитель пока слабо берет рапсовое масло, поэтому будем гнать на экспорт. Первая поставка уже совершена, и мы надеемся, что будем здесь работать стабильно. Кроме того, хотим расширить линейку ассортимента масла. Будем выходить на рынки соседних регионов — для начала Новосибирской, Кемеровской, Томской областей. Возможно откроем филиалы в Иркутской области или Красноярском крае. А еще у меня есть мечта…

Сергей Шевердин. ООО «АгроСевТорг»

Мечта агрария

— Поделитесь?

— Хочу обзавестись земельными участками в районах Алтайского края, чтобы организовать фермерское хозяйство и развивать не только растениеводство, но и животноводство. Тогда мы будем производить не только качественное масло, но и отборное мясо и мясную продукцию.

Есть одно «но». Спрос на дешевую продукцию растет, а вот качество, к сожалению, не отслеживается. Возникает вопрос сбыта, ведь многие ритейлеры требуют дешевую продукцию, абсолютно наплевав на качество. При этом, я точно знаю, что многие руководители покупают для себя отборные продукты у фермерских хозяйств. Так, некоторые из них не берут масло из своих магазинов, а покупают его у нас.

Предварительные итоги работы в цифрах: 30% - рост оборота компании по сравнению с прошлым годом

5 тыс. тонн — объем произведенных семян яровой пшеницы

1 тыс. тонн — объем произведенных семян ячменя

700 тонн — объем произведенных семян гороха

Около 700 тонн — объем произведенных семян льна

В крупном аграрном предприятии подвели итоги 2021 года. ООО «АгроСевТорг»

Справка

Компания «АгроСевТорг» работает на сельскохозяйственном рынке Алтайского края с 2012 года. Она специализируется на производстве и реализации семян зерновых с высокой производительностью. С 2016 года аграрное предприятие изготавливает качественное нерафинированное растительное масло холодного отжима из традиционного подсолнечника, льна и рапса.