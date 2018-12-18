Мечты исполнятся в ближайшей «Пятёрочке»

В канун Нового года все мы по-детски ждём исполнения наших желаний и чуда. Даже приходя в любимый универсам «у дома» за привычными продуктами нам хочется, чтобы на полке были те самые мандарины (лучше со скидкой), еще любимые ароматические свечи для создания нужно атмосферы, а также интересная акция с возможностью выиграть приз, ведь чудес не бывает много — тем более под Новый год.

Вот и «Пятёрочка» решила порадовать своих покупателей и подарить им чуть больше волшебства в эти по-доброму суетные дни. Сейчас в магазинах сети проходит новогодняя акция «Исполняем мечты», и принять в ней участие действительно стоит. Объясним почему.

Что нужно делать?

Вы не поверите, но чтобы получить возможность выиграть смартфон iPhone X, автомобиль Kia Rio или даже 3-х комнатную квартиру в Москве (!) вам нужно только совершить в «Пятёрочке» несколько покупок на 555 рублей с «Выручай-картой». И чем больше их будет, тем выше шансы заполучить ценный приз. За одну покупку от 555 рублей вы получаете один шанс на iPhone X (для участия в конкурсе приготовили 50 новеньких блестящих гаджетов), за три покупки — один шанс на Kia Rio (всего будут разыгрываться пять автомобилей), за пять покупок — один шанс на шикарную трехкомнатную квартиру в столице. Каждый владелец «Выручай-карты» с чеком 555+ рублей автоматически участвует в розыгрыше еженедельных призов: 5000 баллов на карту или подарочных сертификатов на 2000 рублей в М.Видео.

Свой прогресс (количество шансов) можно отслеживать на официальном сайте розыгрыша 2019.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Приятный бонус: чеки сохранять или где-то регистрировать не требуется. Учет покупок происходит автоматически при выполнении условий акции (главное, не забудьте предъявить свою «Выручай-ку»). Также нет лимита по количеству чеков для участия в акции. Чем больше раз вы зайдете за покупками в «Пятерочку», тем выше вероятность выиграть призы! Есть возможность получить и квартиру, и авто, и смартфон в придачу. Ведь у мечты не бывает границ, правда?

Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (ОГРН 1027809237796, ИНН 7825706086, КПП 784101001, адрес: РФ, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92). Общий период проведения Акции: с «27» ноября 2018 года по «28» февраля 2019 года (включительно). Подробную информацию о правилах проведения Акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на официальном сайте 2019.5ka.ru