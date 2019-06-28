Медведев расширил список получателей 25-процентной сельской надбавки к пенсии

Список профессий пенсионеров, работавших и живущих в сельской местности и имеющих право на «сельскую» надбавку к пенсии, расширен постановлением правительства, подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым. Дополнения этого списка ждали многие пенсионеры. Однако в Алтайском крае количество получателей прибавки увеличится всего на 1−2%.

Пенсии увеличили по списку

Закон, по которому сельским пенсионерам добавили 1 333 рубля 55 копеек (то есть 25% плюс к фиксированной части пенсии), вступил в силу с 1 января.

Надбавку получили те, кто не менее 30 лет проработал в сельском хозяйстве, сейчас не работают и продолжают жить на селе. И те, чьи должности входят в список профессий, утвержденный правительством.

Между тем, многие сельские жители, проработавшие на селе не меньше 30 лет, обнаружили, что их должности по трудовой книжке в список не вошли. Они начали массово обращаться в ПФР, а потом и в суды, требуя установить им эту надбавку.

Правоприменительную практику и обращения людей в правительстве изучили. И чтобы соблюсти пенсионные права сельских жителей, список дополнили. Постановление правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 25 июня.

Кто еще получит прибавку к пенсии

По словам Ирины Неверовой, начальника управления организации назначения и выплаты пенсий отделения ПФР по Алтайскому краю, список расширили для таких категорий, как рабочие всех наименований, в том числе занимавшиеся обслуживанием и ремонтом сельхозтехники и производственного оборудования, строительством и охраной сельскохозяйственных производственных объектов.

Деньги , пенсионное удостоверение. Altapress.ru

Включены в список и индивидуальные предприниматели в сельском хозяйстве, диспетчеры, лаборанты агрохимической, семенной, ветеринарной, производственной лабораторий колхозов, совхозов, других сельхозорганизаций.

Плюс 300−500 получателей

Однако экономистов, кассиров, бухгалтеров сельхозпредприятий, которые тоже рассчитывали на прибавку, в списке по-прежнему нет.

По оценке алтайского отделения ПФР, количество получателей прибавки увеличится на 1−2% процента, или на 300−500 человек. Сейчас в регионе прибавку получают 35 тысяч сельских жителей.