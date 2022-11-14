14 ноября
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Потребитель

МегаФон: пенсионеры могут стать главными пользователями TikTok

Стало известно, что единственная аудитория TikTok с растущим графиком — пользователи старше 55 лет. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, когда с помощью инструментов Big Data проанализировали мобильный трафик за 10 месяцев 2022 года.

МегаФон: пенсионеры могут стать главными пользователями TikTok.
МегаФон: пенсионеры могут стать главными пользователями TikTok.
Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

С начала года мобильный трафик в сегменте пользователей TikTok старше 55 лет вырос более чем в два раза. Несущественный всплеск интереса был зафиксирован у пользователей в возрасте от 36 до 54 лет. В целом, доля аудитории старшего и среднего возраста увеличилась с 23% в январе до 32% в октябре.

Активность молодой аудитории, традиционной для TikTok, снижается. Так, мобильный трафик у пользователей от 14 до 20 лет уменьшился на треть, от 21 до 35 лет — на 45%. Падение интереса к сервису молодых «тиктокеров» может быть связано с запретом на загрузку новых видео, который действует с весны. Теперь в TikTok можно смотреть только ранее загруженный повторяющийся контент.

В других социальных сетях также наблюдается рост мобильного интернет-трафика среди пенсионеров, однако там потребление увеличивается во всех возрастных категориях.

По итогам 2021 года TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России: тогда мобильный трафик вырос более чем в два раза. Уже в 2022 году активность пользователей с каждым месяцем снижается, например, в октябре мобильный трафик сократился на 21% по сравнению с началом этого года.

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