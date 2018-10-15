Компания Epson выпускает линейки устройств для коммерческой и домашней печати. В повседневной работе особой популярностью пользуется линейка МФУ Epson с СНПЧ — она считается довольно надежной и выгодной оргтехникой, которая выполнит почти каждую операцию с текстовой и графической информацией.

Чтобы правильно подобрать лучший МФУ, необходимо учитывать:

скорость печати;

разрешение сканера и копира;

габариты;

вес;

стоимость и комплектацию модели.

Для экономии на услугах копицентров, практичнее всего купить МФУ струйный. Компания Epson выпускает специальные серии, рассчитанные для домашних условий, а также работы в офисах со средним и большим документооборотом. Устройства производителя оборудованы интуитивно понятным интерфейсом, поэтому даже у начинающего пользователя не возникнут трудности при «знакомстве» с новой оргтехникой. Достаточно поработать с ПУ в разных режимах, чтобы в дальнейшем не тратить время на настройки и подготовку устройства к выполнению конкретной задачи.

В ассортименте компании присутствуют модели МФУ с двусторонней печатью. Они пользуются большим спросом в инженерно-проектных организациях и учебных заведениях. В данном случае, аппарат обеспечивает максимальную экономию бумаги. Вы сможете печатать большими тиражами, расходуя при этом в 2 раза меньше носителей.

Характеристики МФУ

МФУ Epson с СНПЧ. Источник: ООО «Фикси»

Многофункциональное устройство оборудовано функциями копира, принтера и сканера. Аппарат отличается компактными размерами, поэтому не вызывает трудностей при установке. Низкий уровень шума не вызовет дискомфорта даже при ежедневной продолжительной работе без остановок.

Стоит отметить, что покупка одного ПУ такого типа обернется меньшими затратами, чем приобретение каждого аппарата под конкретную операцию с документами. Это универсальное решение, которое сэкономит ваше время и деньги. В ассортименте производителя присутствуют модели на четыре и шесть цветов используемой краски. Более насыщенные и сочные отпечатки демонстрирует МФУ Эпсон с СНПЧ на 6 цветов. Купив такую оргтехнику, вы сможете большими тиражами печатать изображения и фотографии с реалистичной цветопередачей и максимальной детализацией.

МФУ Эпсон с СНПЧ — удобная работа и высокое быстродействие

СНПЧ. Источник: ООО «Фикси»

Большинство моделей многофункционального устройства комплектуется системой непрерывной подачи чернил. Главные достоинства СНПЧ:

снижает стоимость отпечатков;

не сокращает срок службы ПУ;

обеспечивает удобную заправку;

не занимает много места;

выполнена в прочной конструкции.

С помощью системы можно заливать чернила без остановки печати. Это лучшее решение для стабильной работы аппарата. Прозрачные стенки резервуара позволят следить за расходом чернил и вовремя восполнять их объем. Благодаря поддержке постоянного давления, краски не засыхают на печатающей головке ПУ. В случае длительного простоя техники, проведите тест дюз чтобы вернуть корректную цветопередачу и устранить полосы на бумаге.