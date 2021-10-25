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Мифы о пластиковой упаковке для пищевых продуктов

Можете ли Вы представить себе жизнь без пластика? Заказывать еду без пластиковой упаковки для кейтеринга? Перевозить скоропортящиеся продукты в стеклянной или бумажной упаковке? Пластик с нами уже более ста лет. За это время вокруг него возникло множество мифов. Проверим, сколько в них правды!

Мифы о пластиковой упаковке для пищевых продуктов.
Мифы о пластиковой упаковке для пищевых продуктов.
Фото предоставлено рекламодателем.
1
Миф первый: пластик нельзя использовать повторно

Переработка — один из важнейших способов борьбы за более чистую планету. Не все знают, сколько отходов можно повторно использовать. Однако необходимо их правильное разделение. Это задача не только для крупных корпораций, но и для малого бизнеса и домашних хозяйств. Пластиковая упаковка Plast-Box для пищевых продуктов, например, из полипропилена (PP), полистирола (PS) или полиэтилентерефталата (PET), идеально подходит для переработки. Для измельчения пластика с бутылок или пищевых упаковок используются специальные машины, называемые измельчителями. Пластик также подвергается воздействию высоких температур (насколько высоких зависит от типа пластика), а затем ему придают нужную форму. З переработанного пластика производят одежду, обувь, мебель и предметы быта.

2
Миф второй: полный отказ от пластика принесет пользу окружающей среде

Пластик — это материал, без которого в настоящее время сложно представить не только пищевую, но и косметическую, строительную, медицинскую и химическую промышленности. Если бы он исчез полностью, его пришлось бы заменить на такой же дешевый, простой в обработке и легкий, но в то же время прочный материал. Возможно, это станет возможным в будущем. Сегодня невозможно полностью отказаться от использования пластика (пластик придется заменить другими материалами, например бумагой, а это, в свою очередь, приведет, например, к большей вырубке лесов). Вот почему так важны правильная сегрегация пластика и его ответственное использование. Это задание для всех! Благодаря этому у нас есть шанс реально повлиять на улучшение окружающей среды, т. е. чистоту наших лесов, морей и океанов.

3
Миф третий: вся пластиковая упаковка вредна для человека

Пластик — это разговорный термин. На самом деле этот материал совсем не однороден! К наиболее часто используемым видам в пищевой промышленности относятся:

  • Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
  • Полипропилен (ПП)
  • Полистирол (ПС)
  • Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
  • Полиэтилен низкой плотности (LDPE)

HDPE и ПП считаются самыми безопасными пластиками. Они используются для создания упаковки для молочных продуктов, мороженого и других скоропортящихся продуктов, а также пищевой пленки и чистящих средств. Каких пластмасс следует избегать? Контакт с пищей не должен иметь пластик, содержащий БФА (бисфенол А). Это вредное для человека органическое химическое соединение, которое согласно исследованиям может отрицательно повлиять на эндокринную систему человека.

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