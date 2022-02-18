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Микрокредит на карточку: некоторые особенности его получения

На современном финансовом рынке существует большое разнообразие инструментов, способных быстро реагировать на возникающую потребность в заёмном капитале. Не так давно появилась услуга под названием карточное кредитование или микрозаём на карту онлайн, которая стала очень популярной и распространённой среди современных потребителей. Воспользовавшись данной услугой, есть реальная возможность быстро получить необходимую сумму денег без посещения ближайшего отделения банковской организации.

Микрокредит на карточку: некоторые особенности его получения.
Микрокредит на карточку: некоторые особенности его получения.
Фото предоставлено рекламодателем.

Микрокредиты на карту можно получить 24 часа в сутки, для этого достаточно посетить официальный интернет-портал выбранной компании. Важно отметить, что сегодня микрофинансовые организации специализируются на выдаче таких кредитов, и их на современном российском рынке очень много.

В первую очередь, популярность микрофинансовых компаний связана с тем, что крупные кредитные организации никоим образом не заинтересованы в выдаче небольших кредитов потребителям на относительно короткий срок.

Кто может получить кредит по кредитной карте?

Получить микрозайм с помощью банковской карты может практически каждый. Так, данные микрокредиты выдаются следующим категориям граждан:

  • студенты, которым нужна небольшая сумма денег;
  • люди пенсионного возраста;
  • женщины, находящиеся в настоящее время в отпуске по уходу за ребёнком;
  • индивидуальные предприниматели;
  • лица, не имеющие стабильной и постоянной работы.

Как было сказано выше, выдача микрокредитов на карту происходит в любое время дня и ночи. Для получения необходимой суммы заёмного капитала потребителю необходим доступ в Интернет и любой современный гаджет: планшет, мобильный телефон, стационарный компьютер и другое.

Посетив официальный сайт выбранной микрофинансовой организации, потребитель должен заполнить соответствующую онлайн-форму, после подачи которой ответ компании будет получен в течение нескольких минут. В большинстве случаев ответ положительный.

Особое внимание следует обратить на то, что при посещении сайта такой компании потребитель должен внимательно ознакомиться с условиями предоставления микрокредита. Обязательно необходимо знать процентную ставку, применяемую в виде платы за пользование заёмными средствами, а также штрафные санкции, которые могут применяться в случае просрочки платежа.

ООО МФК «ВЭББАНКИР». ИНН: 7733812126. ОГРН: 1127746630846. Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций за регистрационным номером 2120177002077 от 11.09.2012 г.

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