Миллиард рублей на посевную выдал Россельхозбанк на Алтае.

Более 1 млрд рублей аграриям Алтайского края и Республики Алтай выдал на сезонные полевые работы региональный филиал Россельхозбанка по данным на середину марта. Это на 5% больше, чем было выдано в аналогичный период прошлого года.

«Аграрии всегда серьезно и продуманно относятся к весенним работам и готовятся к ним заблаговременно. Тот форс-мажор, который случился сейчас, заставил мобилизоваться и ускорить все планы подготовки к нынешнему сезону. Как известно, весенний день год кормит, и благодаря решениям правительства и четкой работе Россельхозбанка у нас есть уверенность, что весенние полевые работы пройдут успешно», — считает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

«Традиционно Россельхозбанк кредитует подготовку и проведение сезонных работ, как основной участник госпрограммы льготного кредитования АПК. Год от года спрос на льготные кредиты, по ставке не выше 5% годовых, уверенно растет. Наша задача остается неизменной — обеспечить необходимые объемы финансирования данного направления максимально быстро», — прокомментировал директор Алтайского регионального филиала Николай Бойко.

В 2021 году Россельхозбанк профинансировал агропромышленный комплекс страны на рекордные 1,7 трлн рублей. Из них порядка 610 млрд рублей пришлось на сезонные работы. При этом более 60% было выдано по льготной ставке. В 2011 году на посевную РСХБ выдал кредиты на сумму 92,6 млрд рублей. Таким образом, финансирование работ за 10 лет выросло в 3,5 раза.

АО «Россельхозбанк»