Министерство информационных технологий и связи Хабаровского края и ГК «Орион» заключили соглашение о сотрудничестве

Предметом сотрудничества является обеспечение бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов Хабаровского края, не вошедших в Федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы».

С сентября 2018 года ГК «Орион» приступил к обеспечению жителей ряда населенных пунктов края бесплатным спутниковым цифровым телевещанием. Речь идет о подключении действующих и потенциальных абонентов спутникового телевидения «Телекарта» (бренд ГК «Орион») к социальному пакету, состоящему из общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, трансляция которых предусмотрена Федеральным законом «О связи» (телеканалы Первого и Второго мультиплексов).

В рамках соглашения бесплатным подключением к социальному пакету «Телекарты», (включает не менее 35 телеканалов), планируется охватить более 21 000 жителей Хабаровского края, имеющих цифровое приемное оборудование и зарегистрированных по месту жительства или по месту временного пребывания в указанных 157 населенных пунктах.

Для граждан, не имеющих данного оборудования, но попадающих под действие программы, созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения «Телекарта».

В целях реализации достигнутых договоренностей в Правительстве Камчатского края создана рабочая группа представителей «Орион» и администраций соответствующих муниципальных образований. В рамках работы группы оператор, в частности, будет вносить предложения по развитию телекоммуникационной инфраструктуры и информированию жителей о необходимости внедрения и преимуществах цифрового телерадиовещания, возможностях установки цифрового пользовательского приемного оборудования, сроках отключения аналогового вещания.

Кирилл Махновский,

генеральный директор ГК «Орион»:

Мы благодарны Правительству Хабаровского края за возможность принять участие в развитии телевизионной структуры региона. Технологии сегодня развиваются так стремительно, что географические особенности местности не могут, и не должны становится препятствием для реализации права людей на получение информации. Как спутниковый оператор федерального уровня с большим опытом работы на удаленных территориях, «Орион» имеет все технические возможности обеспечить передачу сигнала там, где иначе заменить устаревшие аналоговые технологии невозможно.

Соглашение с Министерством информационных технологий и связи Хабаровского края — не первый опыт сотрудничества ГК «Орион» с региональными органами власти по обеспечению населения бесплатным цифровым вещанием. Ранее аналогичные соглашения были заключены в Республике Саха (Якутия) и на Камчатке.

Справка

Группа компаний «Орион» осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом «Телекарта»); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д.), Horizons 2 (85° в.д.), «Экспресс-АМ5» (140° в.д.). По итогам 2017 г. компания входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).