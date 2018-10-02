Многочисленная бригада алтайских энергетиков поедет на учения в Республику Алтай

Учения такого масштаба проводятся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») впервые. За три месяца специалистам из восьми филиалов компании предстоит отработать практические действия по повышению надежности электроснабжения потребителей электроэнергии. Территорией для реализации задачи выбрана Республика Алтай. Самая многочисленная бригада на учениях — филиал «Алтайэнерго»: 45 человек и 10 единиц техники.

Персонал крупнейшей электросетевой компании Сибири за время учений расчистит 482 гектара просек линий электропередачи 10−110 киловольт (кВ) в 10 муниципальных районах Республики Алтай. Предстоит и замена «голого» провода в Майминском, Чемальском, Турочакском, Онгудайском и Усть-Канском районах на самонесущий изолированный (СИП). На выполнение этих ремонтных работ электросетевого комплекса республики компанией выделено дополнительно 240 миллионов рублей.

Республика Алтай стала территорией для отработки практических действий энергетиков неслучайно. В последние годы в регионе все чаще свирепствуют штормовые ветра, не свойственные горной местности, сильные снегопады с налипанием тяжелого мокрого снега на провода, «ледяные» дожди. Одной из самых частых причин возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики в такую погоду становится как раз падение деревьев на линии электропередачи. Расчистка просек решит эту проблему.

В учениях, которые продлятся до 22 декабря, принимают участие 40 бригад МРСК Сибири в количестве 240 человек. Привлечены дополнительные силы подрядных организаций. В республику прибыли 42 единицы специальной техники, в том числе высокой проходимости.

А в самом Алтайском крае подготовка электросетевого комплекса к зиме практически завершена. Как сообщалось ранее, в 2018 году около полутора миллиардов рублей направлено на реконструкцию, модернизацию действующих и строительство новых энергообъектов. Более 500 миллионов рублей — объем ремонтной программы этого года, цель которой повышение надежности работы электросетевого хозяйства. В физическом выражении — это около семи тысяч километров отремонтированных линий электропередачи напряжением 0,4−110 кВ, более 200 трансформаторных подстанций и около двух тысяч комплектных трансформаторных подстанций.