Многочисленная бригада алтайских энергетиков поедет на учения в Республику Алтай

Персонал крупнейшей электросетевой компании Сибири за время учений расчистит 482 гектара просек линий электропередачи 10−110 киловольт (кВ) в 10 муниципальных районах Республики Алтай. Предстоит и замена «голого» провода в Майминском, Чемальском, Турочакском, Онгудайском и Усть-Канском районах на самонесущий изолированный (СИП). На выполнение этих ремонтных работ электросетевого комплекса республики компанией выделено дополнительно 240 миллионов рублей.
Республика Алтай стала территорией для отработки практических действий энергетиков неслучайно. В последние годы в регионе все чаще свирепствуют штормовые ветра, не свойственные горной местности, сильные снегопады с налипанием тяжелого мокрого снега на провода, «ледяные» дожди. Одной из самых частых причин возникновения аварийных ситуаций на объектах энергетики в такую погоду становится как раз падение деревьев на линии электропередачи. Расчистка просек решит эту проблему.
В учениях, которые продлятся до 22 декабря, принимают участие 40 бригад МРСК Сибири в количестве 240 человек. Привлечены дополнительные силы подрядных организаций. В республику прибыли 42 единицы специальной техники, в том числе высокой проходимости.
А в самом Алтайском крае подготовка электросетевого комплекса к зиме практически завершена. Как сообщалось ранее, в 2018 году около полутора миллиардов рублей направлено на реконструкцию, модернизацию действующих и строительство новых энергообъектов. Более 500 миллионов рублей — объем ремонтной программы этого года, цель которой повышение надежности работы электросетевого хозяйства. В физическом выражении — это около семи тысяч километров отремонтированных линий электропередачи напряжением 0,4−110 кВ, более 200 трансформаторных подстанций и около двух тысяч комплектных трансформаторных подстанций.