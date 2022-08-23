Многофункциональный сервис «Полевод»

Полная цифровизация агропромышленного комплекса, по сравнению с другими сферами, идет далеко не так быстро, но все же у фермеров уже есть большое количество предложений на новые сервисы для оптимизации их работы. Однако, многие из них не столь сильны в функционале и могут справиться лишь с ограниченным количеством задач.

Наш полноценный сервис управления хозяйством «Полевод», достаточно мультифункционален, и при этом имеет крайне простой и интуитивно понятный интерфейс. Основная идея нашего продукта — одно приложение, закрывающее все нюансы и задачи фермерской сферы по удаленному контролю за хозяйством. Сервис позволяет проводить комплексный мониторинг хозяйства в режиме 24 на 7. «Полевод» гарантирует оперативный сбор данных о состоянии полей по заданному алгоритму, фиксирование вредных объектов (сорняков, вредителей и болезней) на каждом поле, определение уровня пораженности культур и засоренности, возможность оперативной аналитики о текущем состоянии полей. Проходить регистрацию для использования приложения не обязательно, если фермер пользуется платформой Direct. Farm — вход в систему выполняется по тому же номеру телефона.

Вдобавок, приятным преимуществом является то, что сервис автоматически синхронизируется с сельскохозяйственной базой знаний Direct. Farm и по запросу рекомендует эффективные схемы лечения и необходимые препараты, классифицированные по действующему веществу и культуре. В «Полеводе» вы получаете более объективные рекомендации о борьбе с обнаруженными вредными объектами, а также возможность отправки запроса на коммерческое предложение представителям производителей препаратов напрямую.

Преимущества сервиса в том, что сбор и фиксирование данных, в том числе возможность загружать фотографии, работает только при нахождении внутри полигона поля. Поэтому вам легко себя защитить от фальсификации загружаемых данных. Приложение оценивает уровень опасности на полях по заданному алгоритму, который учитывает современные подходы к оценке угроз с учетом фазы развития культур.

Есть еще одна приятная функция: пользователи приложения могут «пригласить» к себе сторонних специалистов для консультации и сбора информации. Это делается в 1 клик: на телефон приходит ссылка с указанием срока выполняемой работы и вашим или другим хозяйством, которое приглашает к себе на участок.

Выполняя специально подобранные советы «Полевода», у вас появится возможность кратно увеличить доходность своего хозяйства. Доступ к полной информации о текущем состоянии ваших полей, рекомендации для устранения проблем на участке, консультации с производителями препаратов в любую минуту делают этот сервис по-настоящему востребованным для АПК.