Мобильное приложение «РВК.Услуги»: перезагрузка

В настоящий момент разработчикам удалось скорректировать программный продукт — обновление для платформы с номером 4.1.8 работает абсолютно корректно.

Напомним, приложение для смартфонов «РВК.Услуги» позволяет передавать показания, производить оплаты, заказывать услуги и получать новости водоканала, а также получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета.

— Мы постоянно расширяем возможности наших цифровых сервисов для клиентов, стараясь интегрировать все продукты между собой. Мобильное приложение- удобный и современный инструмент, который позволяет абоненту общаться с предприятием в онлайн режиме, что существенно экономит время. Надеюсь, что постоянное расширение сервисов приложения привлечет еще большее тех, кто захочет в буквальном смысле слова иметь водоканал прямо в своем телефоне, — прокомментировал Сергей Путин, ИТ директор ГК «Росводоканал».