Модные светильники 2023

Осветительные приборы – один из важнейших элементов дизайна любого пространства. Они не просто выполняют свою основную функцию, но и способствуют созданию идеальной атмосферы в жилом помещении. Выбрать современные люстры, светильники, бра и прочие аксессуары вы можете на сайте https://odeon-light.com , мы же расскажем о последних трендах индустрии.

Модные люстры 2023

Такой аксессуар как люстра может быть любым: массивным и компактным, однотонным и цветным, подвесным и потолочным, выполненном в минималистическом стиле или по-настоящему роскошным. Одни работают на светодиодных лампочках, кому-то требуется Led расходники. Также люстры отличаются по типу дизайна (вы легко подберете вариант для любых стилей интерьера, от лофта до прованса, от природного до хай-тека), материалу изготовления и назначению (для кухни, спальни, детской и т.д.).

Какие стили наиболее популярны сегодня:

классика. К этому стилю относятся люстры с плафонами и ковкой в виде витиеватых плетеных элементов, а также изделия из хрусталя;

лофт. Это: металлический каркас, обилие геометрии, использование базовых цветов, единичные подвесные конструкции;

модерн. Сложные и замысловатые формы и нетипичный дизайн – основные признаки люстры, относящейся к этому стилю. Чаще всего такие светильники монтируются в подвесной потолок (каталог потолочных люстр разных стилей вы найдете здесь: https://odeon-light.com/catalog/odeon_light/lyustra_potolochnaya/);

хай-тек. Для изделий этого стиля характерны простые формы, хромированные поверхности, ненавязчивый дизайн, близкий по исполнению с минимализмом и модерном.

Говорить о том, что люстры других стилей не являются модными – неправильно. Все зависит лишь от интерьера и вашего вкуса. В последнее время весьма популярны винтаж, этно-стиль, эко, а также многие другие направления.

Как выбрать?

Если вы задумываетесь о ремонте и заранее хотите определить, какая именно люстра станет его логическим завершением, мы рекомендуем в первую очередь определиться со стилем интерьера, в целом. Существует немало программ, позволяющих буквально смоделировать внешний вид помещения и наглядно оценить, подойдет ли к нему тот или иной вариант светильника. Такой услугой можно воспользоваться, обратившись к дизайнеру интерьера. Также соответствующую программу вполне можно освоить самостоятельно, особенно, если вы – продвинутый пользователь ПК.

При выборе осветительных приборов важно наличие вкуса, умения подчеркнуть индивидуальный стиль и определенной смелости, чтобы реализовать даже самые дерзкие идеи. Если вы испытываете трудности в выборе, вам помогут специалисты сайта https://odeon-light.com/contacts/.