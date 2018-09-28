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На Алтае поймали черного усача, живущего на дереве

Опасного вредителя обнаружили в Рубцовском районе сотрудники Россельхознадзора. Во время осмотра двух партий пиломатериала из сосны, отправляемой из Алтайского края на экспорт, нашли живые личинки вредителей леса — черного соснового усача.

Черный сосновый усач.
Черный сосновый усач.
С00

Собственнику досок придется провести обеззараживание пиломатериала, после чего проведут повторную экспертизу и вынесут решение — разрешить ли экспортировать эту продукцию.

Чем опасен черный усач

Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv) — это опасный вредитель сосновых лесов. Размножается в очагах корневой губки, на гарях, в очагах хвоегрызущих насекомых, в сосняках, сильно ослабленных засухой, в местах лесозаготовок и на складах древесины. Жуки грызут хвою и кору тонких ветвей. Личинки обитают под корой и в древесине различных хвойных, преимущественно сосны.

В результате жизнедеятельности вредителя деревья ослабляются и усыхают. Древесина теряет технические качества. Личинки усача повреждают готовую необработанную древесину, снижая ее техническую годность, нанося огромный ущерб лесному хозяйству.

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