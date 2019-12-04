На Алтае прокуратура помогла пенсионеру не платить 30 тыс. за вмешательство в работу счетчика

Прокуратура помогла алтайскому пенсионеру, которому энергетики предъявили к оплате 30 тыс рублей за несанкционированное вмешательство в работу электросчетчика. Ведомство проверило его жалобу и пришло к выводу: инспектор составил акт с нарушениями. В результате наказали инспектора, а пенсионеру платить эту сумму не придется.