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На Алтае прокуратура помогла пенсионеру не платить 30 тыс. за вмешательство в работу счетчика

Прокуратура помогла алтайскому пенсионеру, которому энергетики предъявили к оплате 30 тыс рублей за несанкционированное вмешательство в работу электросчетчика. Ведомство проверило его жалобу и пришло к выводу: инспектор составил акт с нарушениями. В результате наказали инспектора, а пенсионеру платить эту сумму не придется.

Счетчики электроэнергии
Счетчики электроэнергии
Фото автора Tim Mossholder : Pexels

Энергетики проверили электросчетчик, установленный в доме жителя Алтайского края. И зафиксировали факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета.

А затем доначислили пенсионеру сумму за бездоговорное потребление, сообщил помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко. Сумма оказалась весьма «приличной» — 30 тыс. рублей.

Пенсионер попросил прокуратуру проверить обоснованность доначисления. В надзорном ведомстве выяснили: акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета электроэнергии составлен с нарушением требований законодательства.

Змеиногорский межрайонный прокурор внес преставление. Его рассмотрели и признали недействительным акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета.

Пенсионеру произвели перерасчет стоимости потребленной электроэнергии. А работника ресурсоснабжающей организации привлекли к дисциплинарной ответственности. Имел ли место факт несанкционированного вмешательства или нет, в прокуратуре не пояснили.

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