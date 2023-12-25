На каких маршрутах Барнаула повысится стоимость проезда

Отмечается, что к нерегулируемым относятся следующие маршруты:
№ 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на автобусные маршруты.
В Барнауле поднимут цены только на нерегулируемые маршруты. Об этом сообщает администрация города.
Отмечается, что к нерегулируемым относятся следующие маршруты:
№ 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144.
Ранее сообщалось, что жители Барнаула жалуются на автобусные маршруты.
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