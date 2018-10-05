На Общественном совете «Росводоканал Барнаул» обсудили проблемы дебиторской задолженности и переход на концессию

4 октября состоялось четвертое заседание Общественного совета при ООО «Барнаульский водоканал», созданного по инициативе ГК «Росводоканал». В нем приняли участие представители барнаульского водоканала, Правительства Алтайского края, Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС), Барнаульской городской Думы, администрации г. Барнаула.

Участники обсудили вопросы изменения экологического законодательства и требований к очистке стоков с 1 января 2019 года, реализацию инвестиционной программы «Росводоканал Барнаул», проблему задолженности абонентов за услуги водоснабжения и водоотведения, а также переход на концессионные отношения с администрацией г. Барнаула в следующем году.

Ужесточение требований к очистке стоков и как решение данного вопроса — строительство локальных очистных сооружений — представители водоканала и промышленных предприятий обсуждали уже дважды. В феврале по инициативе председателя комитета АКЗС по экономической политике и предпринимательству Альберта Лунева прошла встреча с членами комитета, а в сентябре «Росводоканал» организовал круглый стол, в котором приняли участие представители более 40 предприятий Алтайского края. Генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский предложил провести еще одну встречу по данному вопросу. Альберт Лунев поддержал инициативу собраться снова в начале 2019 года, когда изменения в законодательстве уже вступят в силу.

Общественный совет. Источник: ООО «Барнаульский водоканал»

Задолженность абонентов за услуги ВиВ продолжает оставаться одной из актуальных проблем в работе водоканала. Изменение нормативов на содержание общего имущества (СОИ) привело к существенному росту долгов управляющих компаний в 2017 году — больше 70 млн рублей. В 2018 году из 102 млн рублей, на которые были поданы иски в суд, 33 млн — задолженность по СОИ. Заместитель главы администрации г. Барнаула по городскому хозяйству Александр Алексеенко согласился, что данная проблема имеет место и управляющим жильем компаниям необходимо более активно вести работу по сокращению данных потерь.

Александр Алексеенко,

заместитель главы администрации г. Барнаула по городскому хозяйству:

Все, что дом потребил, необходимо оплатить. И СОИ, в идеале, быть не должно. Именно к этому нужно стремиться.

Нераспределенный объем возникает по множеству причин: неравномерность сроков сдачи показаний и их намеренное занижение некоторыми жильцами, проблемы с коммуникациями в доме, приводящие к утечкам, отсутствие приборов учета у жильцов, хищения. Эти факторы необходимо ликвидировать, и «Росводоканал Барнаул» готов к сотрудничеству с УК.

В 2019 году администрация г. Барнаула и Барнаульский водоканал планируют перевести свои отношения на новые «рельсы»: договор аренды трансформируется в договор концессии. Такая форма частно-государственного партнерства признана наиболее прогрессивной для сотрудничества в сфере ЖКХ.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

В рамках заключения концессионного соглашения «Росводоканал Барнаул» разработал концепцию развития систем водоснабжения и водоотведения города, направленную на повышения качества и надежности оказываемых услуг.

В числе приоритетных мероприятий: улучшение качества воды в пригородных зонах, реконструкция самотечных водоводов и строительство новых сетей, реконструкция нескольких крупных коллекторов и т.д. На реализацию этих и других мероприятий барнаульский водоканал планирует направить более 3 млрд рублей. Участники Общественного совета также обсудили дорожную карту перехода на концессионное соглашение.

Следующее заседание совещательно-консультативного органа состоится в декабре 2019 года.