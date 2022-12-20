Начните Новый год без долгов за электроэнергию

Это можно сделать в пару кликов с помощью сервиса «Оплатить квитанцию онлайн», а также в Личном кабинете клиента на официальном сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
Чтобы определить сумму к оплате, необходимо потребление электроэнергии за декабрь умножить на действующий тариф и к полученной сумме добавить сумму задолженности по состоянию на начало декабря (если она имеется).
Объём потребления коммунальной услуги за отчетный месяц рассчитывается исходя из показаний расчетного прибора учёта, а при его отсутствии — исходя из среднемесячного объёма или установленного норматива потребления согласно действующему законодательству.
Желаем удачи в Новом году!
АО «Алтайэнергосбыт»
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