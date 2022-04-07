7 апреля
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Потребитель

Накопительный счет банка «Открытие» вновь признан одним из самых выгодных на рынке

Накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.

Копилка. Деньги.
Копилка. Деньги.
СС0.

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке. «Копилка» предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.

Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия». Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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