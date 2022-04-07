Накопительный счет банка «Открытие» вновь признан одним из самых выгодных на рынке

Накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» сохранил лидирующие позиции на банковском рынке и снова вошел в топ-3 рейтинга лучших рублевых накопительных счетов финансового маркетплейса Выберу.ру по итогам апреля 2022 года.

Аналитики «Выберу.ру» проанализировали накопительные счета 100 крупнейших банков по активам, предлагающих самые привлекательные условия для сбережений, и выбрали 20 наиболее выгодных вариантов. Учитывались реальный ежемесячный доход на остаток средств счета, периодичность и условия начисления процентов, условие изменения ставки в течение срока счета, отсутствие лимита на неснижаемый остаток, наличие комиссии за перевод денег со счета, набор дополнительных сервисов — онлайн-оформление, а также надежность и значимость банка на рынке.

По всем этим параметрам накопительный счет «Копилка» банка «Открытие» вошел в тройку лучших на рынке. «Копилка» предлагает ставку 19% годовых для всех категорий клиентов. Проценты начисляются ежедневно. Минимальный остаток, на который начисляются проценты, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены. Выплата процентов на «Копилку» производится ежемесячно.

Накопительный счет «Копилка» можно открыть как в офисе банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия». Более подробно ознакомиться с условиями по счету можно на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).