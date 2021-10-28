Нацпроект «Демография». Как в Алтайском крае помогают многодетным и молодым семьям

Например, в Павловском районе Алтайского края живут 705 многодетных семей. Из них финансовую поддержку оказывают 397 семьям.

Выплаты производятся до достижения ребенком возраста трех лет, а размер выплат составляет 10 611 рублей.

Одной из составляющих нацпроекта является федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Благодаря ему семьям в Алтайском крае предоставляют ежемесячную денежную выплату при рождении третьего или последующих детей.

В числе получателей — семья Данила и Елены Терентьевых, в которой 11 июня появилось сразу трое детей.

Глава семейства работает в филиале «Аэронавигация Западной Сибири» предприятия «Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации».

Заработная плата у Данила по меркам нашего региона неплохая, но рождение тройни потребовало больших трат. В этой связи молодые родители обратились за поддержкой в управление социальной защиты населения.

Благодаря помощи от государства, семья уже приобрела три кроватки и коляски, а также одежду для малышей.

Как рассказывает мама тройни Елена Терентьева, пособие по уходу за ребенком до полутора лет и ежемесячная выплата на третьего ребенка хорошо дополнили семейный бюджет, поскольку она перед родами не работала.

«Выплата помогает обеспечить детей необходимыми вещами, продуктами и многим другим. Мой муж может заменить меня во всех бытовых вопросах, связанных с детьми: покормить, уложить, помыть и переодеть. Все свободное от работы время он посвящает семье», — подчеркивает Елена.

Подспорьем для молодых семей являются и выплаты на первого ребенка, также предусмотренные федеральным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В Алтайском крае семья, в которой родился первый ребенок, может подать заявление на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в органы социальной защиты. Всего в регионе такую форму социальной поддержки получает 20 839 семей, по данным Министерства социальной защиты края на 1 октября 2021 года.

Федор и Елизавета Шнайдер с детьми. Фото из семейного архива.

Например, в селе Редкая Дубрава Немецкого национального района выплату на первенца получают Федор и Елизавета Шнайдер.

Родители рассказывают:

«Когда родился наш Вячеслав, мы узнали, что существует выплата на первого ребенка. Мы обратились в управление социальной защиты населения, где нас проконсультировали о том, какие выплаты нам положены и какие документы необходимо предоставить для назначения пособий. Мы сразу же воспользовались мерами социальной поддержки — оформили ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, ежемесячное пособие, а также пособие по уходу за ним. Это хорошее дополнение к семейному бюджету. Приятно, что правительство в нашей стране уделяет большое внимание демографии и стремится при рождении детей оказать финансовую поддержку молодым семьям».

Справка

Национальный проект «Демография» — один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. В феврале 2020 года руководителем проекта назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Куратор проекта — заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Своей целью национальный проект «Демография» ставит увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также одними из основных целей являются увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.