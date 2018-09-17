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Не допустите роста расходов на электроэнергию

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает: ответственность за поверку и исправность прибора учёта лежит на его собственнике.

Не допустите роста расходов на электроэнергию
Не допустите роста расходов на электроэнергию
Иллюстрация: архив АО «Алтайэнергосбыт»

При истечении срока поверки прибора учёта, применяется расчётный способ определения объёма потреблённой электроэнергии.

Уточните срок поверки вашего электросчетчика в офисах АО «Алтайэнергосбыт».

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