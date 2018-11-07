«Не терять и не теряться!» Полезные советы «Лизы Алерт» в ТРЦ «Пионер»

По статистике, ежегодно в стране исчезают свыше 20 тысяч детей и подростков. Взрослых россиян пропадает еще больше — ежедневно около 190 человек. Выходит, что каждый десятый сейчас исчезает безвозвратно.

Большое значение при поиске пропавшего имеет оперативность. Ведь с каждым днем шансы найти человека тают. Для поисков привлекаются сотрудники полиции, МЧС и добровольцы общественного объединения «Лиза Алерт».

«Лиза Алерт» — поисково-спасательный отряд, занимающийся поисками пропавших людей. Он возник, практически, стихийно в октябре 2010 года после поисков пятилетней Лизы Фомкиной, вместе с тетей заблудившейся в лесу рядом с Орехово-Зуево. Из-за запоздалой реакции МЧС и МВД девочку удалось найти только на десятый день. Спасатели и многочисленные волонтеры опоздали: Лиза скончалась от переохлаждения на девятый день со дня пропажи. Эта трагедия дала толчок созданию объединения для поиска людей: в октябре волонтеры создали поисково-спасательный отряд, существующий и поныне.

«Сегодня, добровольный поисковый отряд „Лиза Алерт“ -некоммерческое объединение, ставящее своей основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших детей», — сказано на сайте поисково-спасательного отряда.

В состав «Лизы Алерт» входят как пешие волонтеры, так и водолазы, джиперы, кинологи, следопыты и многие другие специалисты, которых отряд подключает по необходимости. В ноябре 2017 года с отрядом начал сотрудничать из российский концерн «Калашников», который вскоре специально для «Лизы Алерт» изготовил партию электромотоциклов, а затем и запустил совместный проект «Спаси», посвященный выживанию в экстренных ситуациях. В его рамках волонтеры «Лизы Алерт» проводят лекции и мастер-классы с инструкциями по поведению в тех или иных обстоятельствах.

В эту субботу, 10 ноября, с 16.00 до 18.00 у вас есть возможность посетить занятие по безопасности от Школы «Лиза Алерт» для детей и их родителей. Каждые полчаса будут проводиться интерактивы, квесты и игры для детей 5−10 лет, а также лекции для взрослых. Вы узнаете, что делать, если ребёнок потерялся на массовом мероприятии, не успел войти в автобус следом за родителями, как ему собираться в лес и как себя в нём вести, о чём периодически говорить с ребёнком для поддержания его знаний о безопасности в актуальном состоянии, а также многое другое. #ПолезныеCоветы по безопасности помогут вашему ребёнку правильно себя вести в нестандартной для него ситуации. По окончании мероприятия каждый ребёнок получит небольшой сувенир и именной диплом.

Мероприятие будет проходить на фудкорте ТРЦ «Пионер» (4-й этаж, рядом с игровой зоной), вход бесплатный, предварительная регистрация не требуется. Приходите всей семьёй!

Ждем вас!