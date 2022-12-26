Ностальгическое место с демократичными ценами. В «Книжном мире» рассказали, что подарить детям и взрослым на Новый год

Елена Васильевна Гаматова , директор торгового центра «Книжный мир» , говорит: стереотип о том, что этот книжный — самый дорогой в Барнауле, давно не соответствует действительности. Рассказываем, что там изменилось: ассортимент, цены, скидки.

Перепланировка

Многие помнят «Книжный мир» трехэтажным: сувениры и канцелярия, детский отдел, полный книжек и игрушек, и взрослый — с литературой на любой вкус.

Недавно все изменилось. В «Книжном мире» прошла масштабная перепланировка. Детский и взрослый отделы сейчас находятся на втором этаже.

Теперь соседствуют произведения для больших и маленьких, игрушки, подарочные издания и многое другое. Пространство удобно разделено лестницей, поэтому запутаться невозможно.

Кстати, на ступеньки можно положить подушки и почитать, уютно расположившись рядом с книжными полками.

А теперь подробнее о том, что «Книжный мир» предлагает подарить близким на Новый год.

Детям

В «Книжном мире» мягкие звери смотрят гостям прямо в душу своими бездонными глазами. Елена Васильева говорит, что мишки разных цветов и размеров популярны у покупателей всегда. Их берут в подарок не только для маленьких.

А в нынешнюю предновогоднюю пору разбирают зайцев. Ой, то есть кроликов. Найдутся, если нужно, и другие звери.

Также представлен широкий ассортимент кукол: пупсы и модные дамы на одной полке не конкурируют, а дружат, пока ждут хозяйку. Тут важно заметить, что все игрушки, представленные в «Книжном», — отечественного производства. Даже аналоги конструкторов известных брендов найдутся

Для мальчишек — огромное количество разнообразных машинок, пистолетов и других игрушек, которые помогут им набраться мужественности.

Из развивающего ассортимента — большой выбор литературы и настольных игр. Среди последних очень востребованы наборы раскопок. С ними любой ребенок может познать профессию археолога. Что касается цен, то, поскольку большая часть товаров — российские, соответственно, и цены ниже, чем в профильных магазинах.

Взрослым

Найдутся произведения на все вкусы. Цены, по словам директора, выгоднее, чем у сетевых конкурентов. Новое поступление каждые две недели. Кроме того, есть возможность заказать литературу.

Имеются книги любого жанра. Абсолютные бестселлеры — отечественная классика и зарубежные детективы.

Поводов много — «Книжный мир» один.