Ностальгическое место с демократичными ценами. В «Книжном мире» рассказали, что подарить детям и взрослым на Новый год

Перепланировка
Многие помнят «Книжный мир» трехэтажным: сувениры и канцелярия, детский отдел, полный книжек и игрушек, и взрослый — с литературой на любой вкус.
Недавно все изменилось. В «Книжном мире» прошла масштабная перепланировка. Детский и взрослый отделы сейчас находятся на втором этаже.
Теперь соседствуют произведения для больших и маленьких, игрушки, подарочные издания и многое другое. Пространство удобно разделено лестницей, поэтому запутаться невозможно.
Кстати, на ступеньки можно положить подушки и почитать, уютно расположившись рядом с книжными полками.
А теперь подробнее о том, что «Книжный мир» предлагает подарить близким на Новый год.
Детям
В «Книжном мире» мягкие звери смотрят гостям прямо в душу своими бездонными глазами. Елена Васильева говорит, что мишки разных цветов и размеров популярны у покупателей всегда. Их берут в подарок не только для маленьких.
А в нынешнюю предновогоднюю пору разбирают зайцев. Ой, то есть кроликов. Найдутся, если нужно, и другие звери.
Также представлен широкий ассортимент кукол: пупсы и модные дамы на одной полке не конкурируют, а дружат, пока ждут хозяйку. Тут важно заметить, что все игрушки, представленные в «Книжном», — отечественного производства. Даже аналоги конструкторов известных брендов найдутся
Для мальчишек — огромное количество разнообразных машинок, пистолетов и других игрушек, которые помогут им набраться мужественности.
Из развивающего ассортимента — большой выбор литературы и настольных игр. Среди последних очень востребованы наборы раскопок. С ними любой ребенок может познать профессию археолога. Что касается цен, то, поскольку большая часть товаров — российские, соответственно, и цены ниже, чем в профильных магазинах.
Взрослым
Найдутся произведения на все вкусы. Цены, по словам директора, выгоднее, чем у сетевых конкурентов. Новое поступление каждые две недели. Кроме того, есть возможность заказать литературу.
Имеются книги любого жанра. Абсолютные бестселлеры — отечественная классика и зарубежные детективы.
Поводов много — «Книжный мир» один.
Ждем вас по адресу:
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 117А
(этаж 1−2)
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