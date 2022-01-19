Компания Легенда жизни тестирует использование экзоскелета в работе

Изначально эта разработка использовалась в медицине для восполнения утраченных функций и увеличения силы мышц человека. Однако продвинутые компании рассмотрели в изобретении пользу для сотрудников, занимающихся физическим трудом. Экзоскелет повторяет биомеханику человека для пропорционального увеличения усилий при движениях — «грузоподъемность» человека становится выше за счет внешнего каркаса и приводящих частей. В целом, это технологичное решение помогает выполнять напряженную работу и защищает от возможных травм на производстве.
Опыт применения экзоскелета в компании Легенда жизни
Позитивный эффект уже почувствовали сотрудники производства Легенда жизни — по словам Николая Чернюка, специалиста отдела производства, в экзоскелете удобно работать, сокращается нагрузка на спину и плечи, по его оценки на 40%, и после рабочей смены меньше чувствуется усталость. При этом вес современной разработки практически не ощущается и не сковывает движений.
Компания Легенда жизни выбрала своей миссией заботу о здоровье и воплощает ее не только для клиентов, а также для своих сотрудников.
Похвально, что лидеры рынка внедряют инновационный опыт, и вот уже первые супер-герои появились в нашем регионе!
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