Новые акции на спецтехнику в лизинговой компании «Европлан»

Выгода до 532 455 рублей: спецпредложение на весь модельный ряд «ФоксТанк» в «Европлане»

Прицеп «ФоксТанк». ПАО «ЛК «Европлан».

Лизинговая компания «Европлан» предлагает оформить в лизинг новые прицепы и полуприцепы «ФоксТанк» со скидкой от производителя. Кроме того, на продукцию «ФоксТанк» распространяется программа государственной субсидии на дорожно-строительную технику.

Так, в рамках спецпредложения «Европлана», полуприцеп-цистерну для пищевых продуктов можно приобрести с выгодой до 532 455 рублей и авансом 0%*. Акция «Европлана» распространяется на всю продукцию «ФоксТанк»: полуприцепы-цистерны под светлые и темные нефтепродукты, пищевые полуприцепы-цистерны, полуприцепы-цистерны под химию, контейнеровозы и танк-контейнеровозы, а также зерновозы.

Машиностроительный завод «ФоксТанк» — современное российское производство, основанное в 2006 году в Нижегородской области. Предприятие специализируется на выпуске спецтехники производимой по индивидуальным заказам, учитывая все пожелания клиента. Вся продукция соответствует российским и европейским стандартам качества.

*Расчеты приведены в рублях для полуприцеп-цистерну 877722 «ФоксТанк» с рекомендованной ценой от 4 840 500 рублей, ежемесячным платежом 214 350 рублей и сроком 24 месяца.

Выгода до 467 000 рублей на спецтехнику Hangcha в «Европлане»

Погрузчик Hangcha. ПАО «ЛК «Европлан».

Второе предложение компании «Европлан» заключается в следующем: компания предлагает специальные условия приобретения в лизинг погрузчиков Hangcha: скидку до 10%, сниженный аванс 0% и бесплатную регистрацию самоходной техники.

Условия спецпредложения «Европлана» распространяются на все модели Hangcha от официального дистрибьютора ООО «БМГ». Например, вилочный погрузчик CPCD70-AG42 можно приобрести с выгодой до 467 000 рублей и нулевым авансом*. Также в «Европлане» доступны варианты приобретения в лизинг с доступным ежемесячным платежом и без удорожания.

ООО «БМГ» предлагает следующие виды техники Hangcha:

вилочные погрузчики;

ричтраки;

гидравлические тележки;

штабелеры;

перевозчики паллет.

Компания Hangcha Group — ведущий китайский производитель складской техники, вилочных погрузчиков и подъемно-транспортного оборудования. Ее продукция является надежной и доступной.

ООО «БМГ» — официальный дистрибьютор складской техники Hangcha в России с 2009 г., сотрудничает напрямую с заводом Hangcha Group Company Ltd, и является одним из ведущих предприятий в России в сфере продажи и поставки складской, строительной и дорожной техники. Постоянное наличие на складах 200−300 единиц техники Hangcha, полная сервисная и гарантийная поддержка во всех регионах России, поставка запчастей и шин на всю поставляемую технику. ООО «БМГ» предоставляет полный комплекс услуг клиентам на рынке России с 2004 г.

*Расчеты приведены в рублях для вилочного погрузчика CPCD70-AG42 877722 с рекомендованной ценой от 4 860 000 рублей, ежемесячным платежом 219 642 рубля и сроком 24 месяца.

ПАО «ЛК «Европлан»