Новые рабочие места: в Павловске завершается строительство уникального завода

В Алтайском крае на завершающей стадии находится строительство уникального завода, который будет производить плиты MDF и HDF — Павловский деревообрабатывающий комбинат.

Напомним, комбинат будет перерабатывать низкокачественную древесину, а также порубочные остатки от заготовки древесины. На данный момент это сырье не используется. Тем временем такая древесина — серьезная проблема для края: она захламляет леса, увеличивает пожарную опасность. Кроме того, в производстве будет использоваться технологическое сырье — щепа и опилки.

Сегодня практически завершен монтаж мощного центрального энергоблока, который будет генерировать тепловую энергию для технологических целей и отопления зданий, и механический монтаж оборудования — линии производства плиты, транспортера подачи щепы и другого производственного оборудования. В активной фазе находятся теплоизоляционные, электромонтажные и внутренние отделочные работы.

Уникальный завод «Павловский ДОК» Фото: архив ЛХК «Алтайлес» Уникальный завод «Павловский ДОК» Фото: архив ЛХК «Алтайлес» Уникальный завод «Павловский ДОК» Фото: архив ЛХК «Алтайлес» Уникальный завод «Павловский ДОК» Фото: архив ЛХК «Алтайлес»

Также продолжается монтаж участка сушки сепарации, строительство силосов для хранения щепы и склада щепы, монтаж линии рубки щепы и строительство цеха по производству щепы, одновременно со строительством ведётся благоустройство территории.

Уже сейчас ООО «ЛХК «Алтайлес» ведет набор сотрудников для работы на ООО «Павловский ДОК».

Подробную информацию об условиях работы и обязанностях можно узнать на официальном сайте altailes.com в разделе «Вакансии».

Ждем ваши резюме на э/п: altailes@altailes.com или по телефону 8 (38581) 2−19−65.