28 октября
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Потребитель

Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в билайн

Билайн запустил предложение 3 в 1: Xiaomi, услуги связи и аксессуары по цене смартфона. Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

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В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru

Одним из самых интересные предложений является Redmi Note 11 — это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

  • AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц
  • Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт
  • Основной фотомодуль на 50 МП
  • Дизайн с матовой задней крышкой
  • Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)
  • Два динамика
  • NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке http://beeline.ru

Организатор другие подробности предложения — на beeline.ru.

Акция.
Акция.
Источник: beeline.ru

Токен: LatgByvek

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