Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в билайн

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна — beeline.ru
Одним из самых интересные предложений является Redmi Note 11 — это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.
Его главные преимущества:
- AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц
- Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт
- Основной фотомодуль на 50 МП
- Дизайн с матовой задней крышкой
- Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)
- Два динамика
- NFC, ИК-порт, слот для microSD
Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.
Подробные условия акции можно узнать по ссылке http://beeline.ru
Организатор другие подробности предложения — на beeline.ru.
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