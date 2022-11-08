О причинах популярности вертикальных соляриев

Если говорить непосредственно об интенсивности, она зависит от мощности ламп. В вертикальных моделях она выше, поэтому сеанс варьируется до десяти минут. К слову сказать, даже за пять минут можно получить хороший загар — по этому поводу желательно проконсультироваться с профессионалом. Как правило, именно специалист подбирает оптимальное количество минут, ориентируясь на вид кожи. Это неоспоримое преимущество подобного подхода, потому что загар быстрый и не требует длительного пребывания в кабине.
Важно отметить, что инновационные технологии обусловили ряд преимуществ такой техники. Кабины нередко предусматривают наличие современных опций, которые положительно сказываются как на загаре, так и на комфорте человека, находящегося в кабине.
Что касается конструктивного исполнения, как правило, это турбосолярии с зеркальной напольной поверхностью, направленной на увеличение интенсивности загара. Есть также обдув, кондиционер, музыкальное сопровождение и водное орошение — вместе эти функции делают пребывание в солярии комфортнее.
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