О причинах популярности вертикальных соляриев

Вертикальные солярии возникли несколько позже, чем горизонтальные. Это новый вариант загара — лампы здесь находятся в вертикальном положении. При сеансе человек стоит в достаточно просторной кабине, не контактируя с поверхностью ламп напрямую. Бытует мнение, что в таком положении человек лучше загорает и оттенок ложится на кожу более равномерно. Кроме того, здесь можно даже двигаться, что имеет для многих определяющее значение.

Вертикальный солярий. Фото предоставлено рекламодателем

Если говорить непосредственно об интенсивности, она зависит от мощности ламп. В вертикальных моделях она выше, поэтому сеанс варьируется до десяти минут. К слову сказать, даже за пять минут можно получить хороший загар — по этому поводу желательно проконсультироваться с профессионалом. Как правило, именно специалист подбирает оптимальное количество минут, ориентируясь на вид кожи. Это неоспоримое преимущество подобного подхода, потому что загар быстрый и не требует длительного пребывания в кабине.

Важно отметить, что инновационные технологии обусловили ряд преимуществ такой техники. Кабины нередко предусматривают наличие современных опций, которые положительно сказываются как на загаре, так и на комфорте человека, находящегося в кабине.

Что касается конструктивного исполнения, как правило, это турбосолярии с зеркальной напольной поверхностью, направленной на увеличение интенсивности загара. Есть также обдув, кондиционер, музыкальное сопровождение и водное орошение — вместе эти функции делают пребывание в солярии комфортнее.

На сайте mir-salona.ru можно подробнее ознакомиться с ассортиментом и проконсультироваться со специалистами по выбору той или иной модели.