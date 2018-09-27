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Обувная сеть МОНРО удивляет барнаульцев скидкой 20% на всё к открытию магазина в ТРЦ «Пионер»

С приходом нового сезона так хочется меняться и максимально обновить гардероб. А когда приобретения обещают быть выгодными, появляется столько идей для создания образов, что отказать себе в приятных покупках становится просто невозможно. Федеральная обувная сеть МОНРО вдохновляет барнаульцев на создание осеннего стиля скидкой 20% на весь ассортимент обуви и аксессуаров в честь открытия нового магазина по адресу: пр. Ленина, 102В, ТРЦ «Пионер», 3-й этаж*. С трендовыми и элегантными новинками от МОНРО эта осень точно станет особенной!

МОНРО дарит скидку 20%
МОНРО дарит скидку 20%
Иллюстрация: архив обувной сети «МОНРО»

Утолить жажду перемен и внести во внешний вид новые акценты можно с помощью новой коллекции оригинальных сумок от МОНРО, которые гармонично подчеркнут индивидуальность образа. Всех посетителей ТРЦ «Пионер» порадует возможность дополнить внешний вид стильным аксессуаром со скидкой 20%. Приступить к выгодным покупкам в новом магазине сети барнаульцы могут уже с 26 сентября 2018 г.

Справка

Федеральная обувная сеть «МОНРО» — это более 300 магазинов в 118 городах России с широким ассортиментом обуви, сумок и аксессуаров.

*На весь ассортимент магазина обувной сети «МОНРО» по адресу: Ленина, 102 В, ТРЦ «Пионер», 3-й этаж предоставляется скидка 20%. Скидка по акции не суммируется со скидкой по дисконтной карте. Сроки акции: с 26.09.2018 по 24.10.2018 г. Подробности у продавцов-консультантов.

«МОНРО»

Сайт: www.monro.biz

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