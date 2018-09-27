Обувная сеть МОНРО удивляет барнаульцев скидкой 20% на всё к открытию магазина в ТРЦ «Пионер»

Утолить жажду перемен и внести во внешний вид новые акценты можно с помощью новой коллекции оригинальных сумок от МОНРО, которые гармонично подчеркнут индивидуальность образа. Всех посетителей ТРЦ «Пионер» порадует возможность дополнить внешний вид стильным аксессуаром со скидкой 20%. Приступить к выгодным покупкам в новом магазине сети барнаульцы могут уже с 26 сентября 2018 г.
Справка
Федеральная обувная сеть «МОНРО» — это более 300 магазинов в 118 городах России с широким ассортиментом обуви, сумок и аксессуаров.
*На весь ассортимент магазина обувной сети «МОНРО» по адресу: Ленина, 102 В, ТРЦ «Пионер», 3-й этаж предоставляется скидка 20%. Скидка по акции не суммируется со скидкой по дисконтной карте. Сроки акции:
Сайт: www.monro.biz