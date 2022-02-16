Обзор измерительного инструмента Elitech (Элитек)

В линейке измерительного инструмента Elitech , который считается одним из лучших на рынке, поскольку обеспечивает высокую точность замеров, представлен широкий ассортимент товаров. Все они являются высокотехнологичными устройствами нового поколения с функциональной электронной «начинкой», и рассчитаны на длительную и интенсивную эксплуатацию. А среди приборов этого бренда, предназначенных для профессионального применения, лидируют эргономичные и практичные пирометры, нивелиры, угломеры, уровни и штангенциркули с расширенным функционалом.

Нивелиры

Источник: elitech-line.ru

Современные нивелиры Elitech представляют собой высокоточные приборы для построения плоскостей (вертикальных, горизонтальных, наклонных) и углов. Они используются при проведении ремонтно-строительных, дорожных и геодезических работ, и выпускаются двух типов:

оптические — они работают в диапазоне 100 метров , не нуждаются в элементах питания , дают минимальную погрешность ( 1,5 мм на 1 километр), комплектуются вертикальным уровнем и регулировочным креплением;

не нуждаются в элементах питания дают минимальную погрешность 1,5 мм на 1 километр), комплектуются вертикальным уровнем и регулировочным креплением; лазерные — у этих устройств дальность измерения до 55 м , погрешность в пределах +/- 1/5 мм , работают они от батареек АА и имеют дополнительные опции , среди которых автоматическое выравнивание и универсальный кронштейн.

И те, и другие могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур (от -20 до +50°С), но у лазерных нивелиров есть функция самовыравнивания, а временной интервал ее активации составляет всего 3 секунды.

Пирометры

Источник: elitech-line.ru

Пирометры предназначены для дистанционного измерения температуры различных объектов, например, в вентиляционных системах или других внутренних коммуникациях. Они позволяют выявить неисправности в тепловых сетях и электропроводке, которые нельзя обнаружить без помощи специализированных устройства, что делает эти приборы актуальными для применения в коммунальном хозяйстве, строительстве, на предприятиях газо- и нефтепереработки, сталелитейном производстве.

Под брендом Elitech выпускаются цифровые бесконтактные пирометры и тепловизоры:

способные измерять температуру в диапазоне от -50 до +550 градусов;

обеспечивающие высокую точность измерений — погрешность у них в пределах +/-1,5−3°;

оснащенные информационным дисплеем — на нем отображаются все данные о режиме работы прибора и результаты измерений;

с расширенным функционалом — в списке дополнительных опций подсветка , функция автоматического отключения , лазерный прицел , фиксация показаний , режим непрерывного измерения.

В качестве блока питания в пирометрах Elitech используются алкалиновые батарейки, на которых устройство может работать в течение 12−22 часов (продолжительность работы зависит от того, применяется лазер или нет). А некоторые модели, например, П 1000ТВ, позволяют производить измерения не только по шкале Цельсия, но и по Фаренгейту.

Угломеры

Источник: elitech-line.ru

Угломеры незаменимы при монтаже различных конструкций (стропил, откосов, сливов), которые должны располагаться под углом к горизонту. В линейке измерительного инструмента Elitech представлены электронные угломеры:

классического типа — в виде стальных мерных линеек с цифровым дисплеем , у таких устройств есть возможность фиксации угла , их рабочий диапазон находится в пределах 0−360°, а разрешение составляет 0,05°;

у таких устройств есть возможность фиксации угла их рабочий диапазон находится в пределах 0−360°, а разрешение составляет 0,05°; многофункциональные , как модель 2210.001600, — эти приборы производятся в прочном алюминиевом корпусе , устойчивом к механическим нагрузкам , и совмещают функционал угломера и ватерпаса.

Угломеры Elitech предназначены для эксплуатации при температуре от 0 °C до + 50 °C, дают незначительную погрешность (±0.15°), имеют память на одно измерение, а работают от батареек.

Уровни

Источник: elitech-line.ru

Электронные уровни Elitech помогают точно выровнять положение любой конструкции относительно горизонта и гарантируют более точные измерения, чем традиционные ватерпасы жидкостного типа. Это возможно благодаря наличию двойной измерительной системы с пузырьковой капсулой и электронным датчиком положения. А возможность сохранения в памяти устройства результатов измерений позволяет упростить работу при монтаже однотипных конструкций или их элементов.

Устройства из этой категории:

поставляются в прочном корпусе из алюминия и устойчивы к механическим нагрузкам;

работают от батареек;

оснащаются дисплеем с подсветкой , на который выводятся результаты замеров;

на который выводятся результаты замеров; имеют функцию автоматического отключения;

эффективно работают при температуре от 0 до + 50 °C;

в некоторых моделях , например , у Elitech 2210.001100 , предусмотрена улучшенная пыле- и влагозащита.

Штангенциркули

Источник: elitech-line.ru

Элитеч выпускает штангенциркули, гарантирующие исключительную точность — она составляет ±0,03 мм/ ±0,001'' при измерении любых сложных деталей. Они:

изготавливаются из нержавеющей стали , что обеспечивает приборам долговечность;

что обеспечивает приборам долговечность; позволяют производить замеры в диапазоне 0−150 мм/0−6'';

дополняются жидкокристаллическим дисплеем для вывода результатов в удобном для пользователя формате — дисплей находится на бегунке прибора.

Выбирая измерительный инструмент для выполнения определенных задач, стоит обращать внимание на мультифункциональные модели Элитек с расширенным опционалом. Они не только обеспечат точность измерений, но и упростят рабочий процесс за счет повышения его эргономики.