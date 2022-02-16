Обзор измерительного инструмента Elitech (Элитек)

Нивелиры
Современные нивелиры Elitech представляют собой высокоточные приборы для построения плоскостей (вертикальных, горизонтальных, наклонных) и углов. Они используются при проведении ремонтно-строительных, дорожных и геодезических работ, и выпускаются двух типов:
- оптические — они работают в диапазоне 100 метров, не нуждаются в элементах питания, дают минимальную погрешность (1,5 мм на 1 километр), комплектуются вертикальным уровнем и регулировочным креплением;
- лазерные — у этих устройств дальность измерения до 55 м, погрешность в пределах +/- 1/5 мм, работают они от батареек АА и имеют дополнительные опции, среди которых автоматическое выравнивание и универсальный кронштейн.
И те, и другие могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур (от -20 до +50°С), но у лазерных нивелиров есть функция самовыравнивания, а временной интервал ее активации составляет всего 3 секунды.
Пирометры
Пирометры предназначены для дистанционного измерения температуры различных объектов, например, в вентиляционных системах или других внутренних коммуникациях. Они позволяют выявить неисправности в тепловых сетях и электропроводке, которые нельзя обнаружить без помощи специализированных устройства, что делает эти приборы актуальными для применения в коммунальном хозяйстве, строительстве, на предприятиях газо- и нефтепереработки, сталелитейном производстве.
Под брендом Elitech выпускаются цифровые бесконтактные пирометры и тепловизоры:
- способные измерять температуру в диапазоне от -50 до +550 градусов;
- обеспечивающие высокую точность измерений — погрешность у них в пределах +/-1,5−3°;
- оснащенные информационным дисплеем — на нем отображаются все данные о режиме работы прибора и результаты измерений;
- с расширенным функционалом — в списке дополнительных опций подсветка, функция автоматического отключения, лазерный прицел, фиксация показаний, режим непрерывного измерения.
В качестве блока питания в пирометрах Elitech используются алкалиновые батарейки, на которых устройство может работать в течение 12−22 часов (продолжительность работы зависит от того, применяется лазер или нет). А некоторые модели, например, П 1000ТВ, позволяют производить измерения не только по шкале Цельсия, но и по Фаренгейту.
Угломеры
Угломеры незаменимы при монтаже различных конструкций (стропил, откосов, сливов), которые должны располагаться под углом к горизонту. В линейке измерительного инструмента Elitech представлены электронные угломеры:
- классического типа — в виде стальных мерных линеек с цифровым дисплеем, у таких устройств есть возможность фиксации угла, их рабочий диапазон находится в пределах 0−360°, а разрешение составляет 0,05°;
- многофункциональные, как модель 2210.001600, — эти приборы производятся в прочном алюминиевом корпусе, устойчивом к механическим нагрузкам, и совмещают функционал угломера и ватерпаса.
Угломеры Elitech предназначены для эксплуатации при температуре от 0 °C до + 50 °C, дают незначительную погрешность (±0.15°), имеют память на одно измерение, а работают от батареек.
Уровни
Электронные уровни Elitech помогают точно выровнять положение любой конструкции относительно горизонта и гарантируют более точные измерения, чем традиционные ватерпасы жидкостного типа. Это возможно благодаря наличию двойной измерительной системы с пузырьковой капсулой и электронным датчиком положения. А возможность сохранения в памяти устройства результатов измерений позволяет упростить работу при монтаже однотипных конструкций или их элементов.
Устройства из этой категории:
- поставляются в прочном корпусе из алюминия и устойчивы к механическим нагрузкам;
- работают от батареек;
- оснащаются дисплеем с подсветкой, на который выводятся результаты замеров;
- имеют функцию автоматического отключения;
- эффективно работают при температуре от 0 до + 50 °C;
- в некоторых моделях, например, у Elitech 2210.001100, предусмотрена улучшенная пыле- и влагозащита.
Штангенциркули
Элитеч выпускает штангенциркули, гарантирующие исключительную точность — она составляет ±0,03 мм/ ±0,001'' при измерении любых сложных деталей. Они:
- изготавливаются из нержавеющей стали, что обеспечивает приборам долговечность;
- позволяют производить замеры в диапазоне 0−150 мм/0−6'';
- дополняются жидкокристаллическим дисплеем для вывода результатов в удобном для пользователя формате — дисплей находится на бегунке прибора.
Выбирая измерительный инструмент для выполнения определенных задач, стоит обращать внимание на мультифункциональные модели Элитек с расширенным опционалом. Они не только обеспечат точность измерений, но и упростят рабочий процесс за счет повышения его эргономики.
Источник: elitech-line.ru