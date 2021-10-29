Очередность первых действий

Смерть человека может настигнуть в любом месте: дома, на работе, по дороге в магазин и т.д. Если такая трагедия происходит где-то в городе, покойника отправляют в морг. А дальше уже родственники получают извещение или им самим приходится искать, куда исчез член семьи. А когда смерть настигла человека дома, родственники сразу должны вызывать, как врача из поликлиники (скорую помощь, если такое событие произошло вечером или ночью), так и наряд полиции.

Большое значение имеет очередность действий. Нужно знать, что за чем выполнять. Поэтому родственники должны составить план из нескольких пунктов.

Первые действия зависят от места смерти умершего. Подготовка документов , для чего придется посетить несколько госучреждений. Выбор способа похорон между погребением на кладбище и кремацией.

Что нужно делать дальше?

Для процесса погребения на кладбище и для кремации понадобится гроб. Помимо него покупают венки, специальный символ на могилу. Но нет необходимости покупать их для кремации. Погребение предполагает поиск подходящего кладбища и подготовку ямы под могилу. Также нужно позаботиться и относительно заказа катафалка. Чтобы пришедшие на похороны могли побывать на процедуре погребения, нужно оформить заявку и на аренду автобуса. Заранее необходимо решить и вопрос по поводу поминальной трапезы. Такова установившаяся традиция.