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Очередность первых действий

Смерть человека может настигнуть в любом месте: дома, на работе, по дороге в магазин и т.д. Если такая трагедия происходит где-то в городе, покойника отправляют в морг. А дальше уже родственники получают извещение или им самим приходится искать, куда исчез член семьи. А когда смерть настигла человека дома, родственники сразу должны вызывать, как врача из поликлиники (скорую помощь, если такое событие произошло вечером или ночью), так и наряд полиции.

Похоронный агент.
Похоронный агент.
Pixabay.com

Большое значение имеет очередность действий. Нужно знать, что за чем выполнять. Поэтому родственники должны составить план из нескольких пунктов.

  1. Первые действия зависят от места смерти умершего.
  2. Подготовка документов, для чего придется посетить несколько госучреждений.
  3. Выбор способа похорон между погребением на кладбище и кремацией.

Что нужно делать дальше?

Для процесса погребения на кладбище и для кремации понадобится гроб. Помимо него покупают венки, специальный символ на могилу. Но нет необходимости покупать их для кремации. Погребение предполагает поиск подходящего кладбища и подготовку ямы под могилу. Также нужно позаботиться и относительно заказа катафалка. Чтобы пришедшие на похороны могли побывать на процедуре погребения, нужно оформить заявку и на аренду автобуса. Заранее необходимо решить и вопрос по поводу поминальной трапезы. Такова установившаяся традиция.

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