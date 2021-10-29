Очередность первых действий

Большое значение имеет очередность действий. Нужно знать, что за чем выполнять. Поэтому родственники должны составить план из нескольких пунктов.
- Первые действия зависят от места смерти умершего.
- Подготовка документов, для чего придется посетить несколько госучреждений.
- Выбор способа похорон между погребением на кладбище и кремацией.
Что нужно делать дальше?
Для процесса погребения на кладбище и для кремации понадобится гроб. Помимо него покупают венки, специальный символ на могилу. Но нет необходимости покупать их для кремации. Погребение предполагает поиск подходящего кладбища и подготовку ямы под могилу. Также нужно позаботиться и относительно заказа катафалка. Чтобы пришедшие на похороны могли побывать на процедуре погребения, нужно оформить заявку и на аренду автобуса. Заранее необходимо решить и вопрос по поводу поминальной трапезы. Такова установившаяся традиция.
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