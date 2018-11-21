Окна больше «не плачут»: как барнаульская компания избавляет дома от духоты, сквозняков и конденсата

Простое решение предлагает компания «Демонтажсервис». Приточные вентиляционные клапаны Norvind pro обеспечивают регулируемый приток свежего воздуха в помещение при закрытых окнах. Это технологичная альтернатива открытой форточке, которая проветривает без шума, пыли и сквозняков. Из помещения не уходит тепло, как при проветривании, при этом дышится легко и комфортно!
Клапан Norvind pro монтируется в стену на высоте 2−2,2 м от пола. За счет разницы в давлении воздушный поток с улицы по каналу в стене затягивается в помещение, а встроенный в клапан фильтр очищает воздух и защищает от шума, пыли и насекомых. Устройство работает без электричества. Вентиляционное отверстие можно открыть и закрыть, а также регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки. Важным условием правильной работы клапана является наличие в доме исправной вытяжной вентиляции на кухне и в санузлах.
Аккуратная вентиляционная решетка не портит внешний вид фасада.
Акустический козырек поверх решетки создает дополнительную шумоизоляцию, защиту от ветра и осадков.
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