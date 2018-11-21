Окна больше «не плачут»: как барнаульская компания избавляет дома от духоты, сквозняков и конденсата

Как утверждают специалисты, в 99% случаев пластиковые окна «плачут», так как после их установки помещение превращается в герметично закупоренную «банку», где нет вентиляции, позволяющей свежему воздуху попадать в помещение, а отработанному — покидать его. Кроме того, из квартиры не выводятся водяные пары, выделяемые жителями и комнатными растениями, а также являющиеся следствием бытовой деятельности. Как же решить эту проблему?

Простое решение предлагает компания «Демонтажсервис». Приточные вентиляционные клапаны Norvind pro обеспечивают регулируемый приток свежего воздуха в помещение при закрытых окнах. Это технологичная альтернатива открытой форточке, которая проветривает без шума, пыли и сквозняков. Из помещения не уходит тепло, как при проветривании, при этом дышится легко и комфортно!

Приточный вентиляционный клапан Norvind pro. ООО «Демонтажсервис»

Клапан Norvind pro монтируется в стену на высоте 2−2,2 м от пола. За счет разницы в давлении воздушный поток с улицы по каналу в стене затягивается в помещение, а встроенный в клапан фильтр очищает воздух и защищает от шума, пыли и насекомых. Устройство работает без электричества. Вентиляционное отверстие можно открыть и закрыть, а также регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки. Важным условием правильной работы клапана является наличие в доме исправной вытяжной вентиляции на кухне и в санузлах.

Приточный вентиляционный клапан Norvind pro. ООО «Демонтажсервис»

Преимущества Norvind pro Преимущества. ООО «Демонтажсервис» Приточный вентиляционный клапан Norvind pro. ООО «Демонтажсервис» Аккуратная вентиляционная решетка не портит внешний вид фасада. Акустический козырек поверх решетки создает дополнительную шумоизоляцию, защиту от ветра и осадков.

Закажите клапан Norvind pro По телефону: +7 (3852) 69-63-23 ; +79021439068 WhatsApp (менеджер)

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ООО «Демонтажсервис» предлагает разные приточные установки и монтаж на любых объектах: Оконный клапан Аир-бокс — 600 руб.

Оконный клапан Аир-Велв — 900 руб.

Домвент — 1500 руб.

Домвент-Оптима — 1700 руб.

КПВ-125 ( КИВ-125) — 1800 руб.

КИВ-125) — 1800 руб. Norvind pro ( новинка) — 2400 руб.

новинка) — 2400 руб. Рекуператор Vakio Base -15 900 руб.

Бризер Tion O2 — 23 900 руб.

Бризер Tion 3S — 35 900 руб.

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