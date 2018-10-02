Оплати электроэнергию АО «Алтайэнергосбыт» и выиграй приз

АО «Алтайэнергосбыт» предлагает своим абонентам в Алтайском крае и Республике Алтай оплатить электроэнергию через ПАО «Сбербанк России» и принять участие в акции «Год без хлопот» с розыгрышем призов.

Для того, чтобы стать участником акции необходимо в период с 20 сентября 2018 г. до 20 декабря 2018 г. (включительно) безналично оплатить электроэнергию на сумму не менее 500 рублей любым удобным способом: через интернет-банк «Сбербанк Онлайн», с помощью услуги «Автоплатёж ЖКХ», с использованием банковской карты через устройство самообслуживания или операциониста банка. А также зарегистрироваться в акции на сайте sberbank.ru или с помощью СМС-сообщения*.

С 21 по 25 декабря ПАО «Сбербанк России» определит победителей акции, которые до 31 декабря 2018 г. получат свои призы. Семеро из них станут обладателями денежного приза в размере 35 000 рублей! По 300 рублей на счёт мобильного телефона получат 700 участников.

Подробная информация о правилах акции «Год без хлопот», её организаторе, призах, месте и сроках её проведения размещена на промо-странице сайта банка www.sberbank.ru (раздел «Выгодно для вас»).

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и выражает благодарность добросовестным клиентам.

*Для регистрации в акции ПАО «Сбербанк» «Год без хлопот» посредством СМС-сообщения необходимо на короткий номер 3443 отправить текст: АКЦИЯХХХ, где ХХХ — это уникальный номер платежа, который указан в чеке (12 цифр+4 английские буквы).