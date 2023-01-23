«ОртоМедика»: с заботой о здоровье костей и суставов для всей семьи

В сети ортопедических салонов «ОртоМедика» в Барнауле вы найдёте обширный выбор товаров для здоровья.

В последние годы необходимость заботы о здоровье, своём и близких, стала не просто пожеланием для лучшей версии себя в будущем, а действующей реальной привычкой. Ортопедические изделия — верные помощники в этом для всей семьи.

Когда помогут ортопедические изделия

Ортопедические товары — это обширная группа приспособлений, которые применяются для лечения, профилактики, облегчения при острых и хронических нарушениях опорно-двигательного аппарата, костей и суставов.

Ортопедических изделий насчитывается несколько сотен видов с совершенно разными функциями, но основные из них следующие:

поддержка при слабости мышц , травмах , операциях , беременности , опущении органов;

травмах операциях беременности опущении органов; коррекция нарушений и разгрузка позвоночника;

восстановление двигательной и опорной функции;

чёткая фиксация частей тела в заданном положении;

компенсация функциональности и эстетики;

опора для передвижения;

снятие дискомфорта;

профилактика осложнений.

Боли в шее, пояснице и суставах, дискомфорт в сосудах ног, нарушение осанки — всё это повод обратиться ко врачу за подбором специальных средств.

Ортопедические изделия помогают при множестве заболеваний и их профилактике людям любого возраста.

Салон «ОртоМедика». Фото предоставлено компанией «ОртоМедика».

Здоровье и правильная осанка с детства

Ортопедические изделия могут использоваться с первых дней жизни для лечения и профилактики заболеваний, обеспечения комфорта и правильного развития.

Воротник Шанца назначается детям, в том числе новорождённым, после непростых родов, при кривошеи, при послеродовых травмах и в иных случаях. Воротничок помогает равномерно распределить нагрузку и снять симптомы.

Перинка Фрейка помогает в лечении дисплазии тазобедренных суставов у новорождённых, обеспечивает правильное формирование.

Бандаж грыжевой пупочный детский способствует заращению пупочного канала, профилактике грыж.

Детская ортопедическая подушка полезна новорождённым и детям постарше. Чем младше ребёнок, тем больше времени проводит во сне. Ортопедическая подушка способствует правильному формированию опорно-двигательного аппарата, снижает нагрузку, используется при лечении кривошеи, рахита на ранней стадии, при неправильной форме головы и после родовых травм.

Детский ортопедический матрас предотвращает появление сколиоза, помогает правильному формированию осанки и улучшает качество сна.

Детская ортопедическая обувь и стельки помогают правильному формированию стопы, снижению риска появления плоскостопия и косолапия, болезней ног.

Реклинаторы для детей помогают формировать правильную осанку, равномерно распределять нагрузку.

Ортопедические изделия для детей назначаются лечащим врачом и используются только рекомендованным им способом и продолжительностью.

Здоровый сон и качественный отдых

Так как человек проводит около трети жизни во сне, очень важно превратить это время в дополнительную заботу о себе.

Ортопедические подушки помогают при болях в голове и шее, а физиологически верное положение тела обеспечивает более качественный сон и отдых, снижает храп, улучшает кровоснабжение головы.

Ортопедические матрасы поддерживают естественное положение позвоночника, что позволяет лучше отдохнуть, разгрузить мышцы и кости, уменьшить боли в спине.

Ко сну на ортопедических изделиях нужно привыкнуть, но оно того стоит.

Поддержка для спины и суставов

При нарушениях опорно-двигательного аппарата, для их профилактики и при повышенных нагрузках на помощь приходят различные ортопедические изделия для поддержки, разгрузки, снятия болевого синдрома:

корсеты для поясницы;

ортез на коленный сустав , голеностоп , локтевой , лучезапястный сустав , на палец;

голеностоп локтевой лучезапястный сустав на палец; реклинатор для правильной осанки;

бандаж на брюшную стенку , грудную клетку , пояснично-крестцовый , плечевой отдел , грыжевой , абдоминальный для брюшной стенки;

грудную клетку пояснично-крестцовый плечевой отдел грыжевой абдоминальный для брюшной стенки; воротник Шанца , головодержатель , ортез на шейный отдел;

В зависимости от цели — исправления осанки, предотвращения травм при тяжёлой нагрузке, восстановления после операции — врач подберёт изделие с наибольшей эффективностью.

Салон «ОртоМедика». Фото предоставлено компанией «ОртоМедика».

Помощь и комфорт во время беременности

Бандаж для беременных дородовой и послеродовой помогает снизить нагрузку на позвоночник и внутренние органы, может предотвратить появления растяжек, уменьшает нагрузку на ноги, риск преждевременных родов, помогает при вынашивании особенно многоплодной беременности.

Показания и противопоказания определяет врач.

Компрессионный трикотаж для здоровья сосудов

Специальное лечебное белье назначается для профилактики и лечения заболеваний сосудов и людям в группе риска — при операциях, беременности, избыточной массе тела и и т.д.

компрессионные гольфы , чулки и колготки;

чулки и колготки; компрессионные рукава с перчаткой и без.

Эти изделия обеспечивают правильный отток венозной крови, уменьшение диаметра глубоких и поверхностных вен, увеличивают скорость кровотока.

В итоге уменьшаются отёки, попадает чувство тяжести и дискомфорта.

Внешне компрессионный трикотаж не отличается от обычного. В ортопедических салонах «ОртоМедика» можно подобрать лечебное бельё под любой вкус.

Забота о молочных железах

Специальные ортопедические изделия применяются после удаления молочных желёз и просто для качественной поддержки и комфорта.

Ортопедические бюстгальтеры имеют кармашки для протезов , скрывают швы без риска натирания , обеспечивают большую поддержку при отсутствии жёстких элементов в конструкции. Бюстгальтеры могут использоваться не только после операции , потому что они очень комфортны и хорошо держат грудь.

скрывают швы без риска натирания обеспечивают большую поддержку при отсутствии жёстких элементов в конструкции. Бюстгальтеры могут использоваться не только после операции потому что они очень комфортны и хорошо держат грудь. Послеоперационные протезы после удаления молочных желез выполняют эстетическую функцию и обеспечивают выравнивание нагрузки на грудной отдел для предотвращения болей в спине.

Ортопедические купальники обеспечивают равномерное распределение нагрузки и имеют карманы для протезов. Могут использоваться не только после удаления груди , потому что они просто удобны и имеют очень широкий размерный ряд.

Специальное бельё внешне не отличается от обычного классического.

Здоровье и комфорт для стоп

Для устранения дискомфорта в ногах при ходьбе или длительном стоянии, лечения и профилактики нарушения стоп, есть множество различных приспособлений:

ортопедические стельки , полустельки , подпяточники;

полустельки подпяточники; бурсопротекторы для защиты от натирания передней части стопы;

разгружающие вкладыши для уменьшения болевых ощущения при наличии натоптышей и снижения нагрузки;

антимозольные кольца предотвращения роста мозолей , защиты кожу от натирания;

защиты кожу от натирания; корректоры и бандажи для нормализации положения деформированных пальцев ног;

межпальцевый разделители для предотвращения натирания между пальцами;

ортопедическая обувь для комплексной заботы о здоровье и комфорте ног.

Ортопедические стельки. Фото предоставлено компанией «ОртоМедика». Ортопедические стельки. Фото предоставлено компанией «ОртоМедика».

Правильно подобранные ортопедические изделия позволяют качественно улучшить состояние ступней и обеспечить максимальный комфорт ногам.

В сети ортопедических салонов «ОртоМедика» можно заказать индивидуальную разработку и изготовление стелек с учётом формы стопы, массы тела, особенностей здоровья.

Есть возможность бесплатного прохождения сканирования.

Средства реабилитации

Ортопедические средства реабилитации помогают поддержке мобильности и выздоровлению.

Костыли, трости, ходунки используются при особенностях здоровья, после травм, при наличии возрастных изменений.

Противопролежневая система необходима при вынужденном длительном положении лёжа.

Изделия для домашней физиотерапии

Воздействие различных физических факторов благотворно влияет на лечение и профилактику многих заболеваний, облегчает симптомы.

Для домашней физиотерапии в ортопедических салонах «ОртоМедика» можно найти богатый выбор:

массажёров;

балансировочных дисков;

гимнастических мячей;

аппликаторов для акупунктуры , которые заменяют иглоукалывание.

В ассортименте качественные сертифицированные товары для взрослых и детей, которые помогут позаботится о всей семье.

Всё для здоровья в «ОртоМедике»

Опорно-двигательная система — основа здоровья человека. Малоподвижный или, наоборот, интенсивный или с неравномерной нагрузкой образ жизни неизбежно приводит к воздействию на кости и суставы, что проявляется в любом возрасте.

Чтобы замедлить, компенсировать этот процесс, поддержать здоровье, обращайтесь к лечащему врачу, а потом к профессиональным консультантам сети ортопедических салонов «ОртоМедика».

Салон «ОртоМедика». Фото предоставлено компанией «ОртоМедика».

7 салонов в Барнауле во всех районах города.

Огромный выбор качественных сертифицированных товаров отечественного и иностранного производства.

Более 11 лет работы и доверие врачей-ортопедов.

Профессиональные консультанты и медицинские представители , которые помогут подобрать ортопедические изделия.

которые помогут подобрать ортопедические изделия. Бесплатная доставка на дом или в лечебные заведения буквально в палату к пациенту.

Регулярные скидки и акции на популярные товары для здоровья , дисконтная система лояльности.

Ознакомиться с ассортиментом, заказать примерку, записаться на консультацию или сканирование можно на сайте https://ортомедика.рф.

Единая справочная 8 (3852) 52-98-90 , телефон работает с 10:00 до 18:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом