Особенности покупки автомобиля через дилера

Более безопасный вариант — обратиться к дилеру. В таком случае можно рассчитывать на много бонусов. Один из них — помощь в выборе автомобиля. Вам не нужно самостоятельно изучать десятки объявлений. Можете воспользоваться готовым каталогом, например, здесь https://my-silver.ru/, или помощью менеджерам. Им нужно сообщить свои требования относительно технических характеристик ТС:
- предпочтительная марка и модель;
- год выпуска;
- тип кузова;
- тип двигателя;
- состояние основных систем;
- комплектация;
- пробег;
- цвет кузова, салона.
Важно при оформлении заявки установить ценовой диапазон, что значительно сузит поиск и облегчит работу консультантов. На основании предоставленной информации менеджеры подберут несколько вариантов автомобилей. Все они по умолчанию проходят тщательную проверку, даже если вы покупаете б/у машины. Прилагается лист комплексной диагностики с выявленными неисправностями и дефектами. Оформляя сделку, вы будете знать обо всех поломках и недочетах, соизмеряя качество и установленную цену. Такая сделка исключает риски, позволяет экономить время.
Покупка автомобиля через дилера в кредит
Обращаясь на вторичный рынок, вы не сможете воспользоваться программой кредитования. Если недостает полной суммы, то придется либо оформлять кредит в банке под высокие проценты, либо просить в долг у родственников, знакомых. Дилерские центры сотрудничают с крупными банками, поэтому они на месте после заполнения специальной формы смогут предоставить на выгодных условиях кредит для покупки машины. Менеджеры рассчитают размер ежемесячного платежа с учетом общей суммы займа и периода предоставления. Все документы можно подписать на месте, не собирая пакет бумаг для подачи в банк. Это сэкономит время, позволит при первой же необходимости купить авто мечты, не откладывая заключение сделки «в долгий ящик».