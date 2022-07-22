Особенности покупки автомобиля через дилера

Если вы давно хотите купить личную машину, то нужно сразу определиться, где выбудет искать подходящие варианты. Можно обратить внимание на вторичный рынок. Но учитывайте, что на поиски стоящего автомобиля уйдет много времени. Перед заключением сделки обязательно нужно провести диагностику, чтобы оценить техническое состояние, соответствие фактических характеристик заявленным продавцом.

Более безопасный вариант — обратиться к дилеру. В таком случае можно рассчитывать на много бонусов. Один из них — помощь в выборе автомобиля. Вам не нужно самостоятельно изучать десятки объявлений. Можете воспользоваться готовым каталогом, например, здесь https://my-silver.ru/, или помощью менеджерам. Им нужно сообщить свои требования относительно технических характеристик ТС:

предпочтительная марка и модель;

год выпуска;

тип кузова;

тип двигателя;

состояние основных систем;

комплектация;

пробег;

цвет кузова , салона.

Важно при оформлении заявки установить ценовой диапазон, что значительно сузит поиск и облегчит работу консультантов. На основании предоставленной информации менеджеры подберут несколько вариантов автомобилей. Все они по умолчанию проходят тщательную проверку, даже если вы покупаете б/у машины. Прилагается лист комплексной диагностики с выявленными неисправностями и дефектами. Оформляя сделку, вы будете знать обо всех поломках и недочетах, соизмеряя качество и установленную цену. Такая сделка исключает риски, позволяет экономить время.

Покупка автомобиля через дилера в кредит

Обращаясь на вторичный рынок, вы не сможете воспользоваться программой кредитования. Если недостает полной суммы, то придется либо оформлять кредит в банке под высокие проценты, либо просить в долг у родственников, знакомых. Дилерские центры сотрудничают с крупными банками, поэтому они на месте после заполнения специальной формы смогут предоставить на выгодных условиях кредит для покупки машины. Менеджеры рассчитают размер ежемесячного платежа с учетом общей суммы займа и периода предоставления. Все документы можно подписать на месте, не собирая пакет бумаг для подачи в банк. Это сэкономит время, позволит при первой же необходимости купить авто мечты, не откладывая заключение сделки «в долгий ящик».