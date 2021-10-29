Особенности выбора автомобильных домкратов

Домкрат — это наверное единственный подъемник, назначение которого знают все. Хотя подъем автомобиля при ремонте — не единственный вариант использования домкратов, но в этом обзоре рассмотрим выбор только этой категории.

Вопросов здесь действительно может быть много, особенно у автолюбителей, а не у работников автосервисов или водителей-профессионалов. Стандартное деление на виды можно посмотреть на сайте. Но у каждого из этих видов есть особенности, которые нужно учитывать при выборе.

На что обратить внимание при выборе домкрата

Сначала общие для всех подъемников рекомендации.

Грузоподъемность . Так ли важна эта характеристика , которую всегда указывают первой? Если вы выбираете домкрат как помощника при смене колеса в пути , то только частично. Поднимать вы будете не весь автомобиль , а только его часть. Поэтому величина грузоподъемности не обязательно должна быть равной весу вашего автомобиля. Но для водителям грузовых автомобилей нужно учесть один нюанс. Поднимать будете автомобиль с грузом , поэтому величина грузоподъемности должна быть равной максимальному весу при полной загрузке машины.

. Так ли важна эта характеристика которую всегда указывают первой? Если вы выбираете домкрат как помощника при смене колеса в пути то только частично. Поднимать вы будете не весь автомобиль а только его часть. Поэтому величина грузоподъемности не обязательно должна быть равной весу вашего автомобиля. Но для водителям грузовых автомобилей нужно учесть один нюанс. Поднимать будете автомобиль с грузом поэтому величина грузоподъемности должна быть равной максимальному весу при полной загрузке машины. Высота подъема. Важный показатель , но у большинства моделей эта величина равна 300−500 мм. Для большинства автомобилей этого достаточно. Рекомендуемые для внедорожников реечные хай-теки поднимают машины на метр. Иногда эта высота является действительно решающей.

Важный показатель но у большинства моделей эта величина равна 300−500 мм. Для большинства автомобилей этого достаточно. Рекомендуемые для внедорожников реечные хай-теки поднимают машины на метр. Иногда эта высота является действительно решающей. Высота подхвата. Очень важная характеристика. Это начальная точка , с которой будет начинаться подъем. И равна она высоте , на которой расположена верхняя опорная площадка подъемника. При выборе домкрата учитывайте , что домкрат подставляется не под кромку кузова , а под днище. И при большой величине подхвата подставить домкрат под ваш автомобиль Mazda с низкой посадкой вы не сможете.

Выбираем тип домкрата

Споры какой тип лучше реечный, бутылочный, гидравлический никогда не утихнут. Выбор здесь индивидуальный и зависит только от марки вашего автомобиля, вашего физического состояния и финансовых возможностей. Просто перечислим плюсы и минусы каждого из видов.

Механический . Винтовой или рычажный механизм , при использовании которого вам придется прилагать максимум усилий вручную приводя в движение выдвигающуюся опору. Его преимущества — низкая цена , малый вес. Рекомендуется для автолюбителей , которые пользуются им достаточно редко.

. Винтовой или рычажный механизм при использовании которого вам придется прилагать максимум усилий вручную приводя в движение выдвигающуюся опору. Его преимущества — низкая цена малый вес. Рекомендуется для автолюбителей которые пользуются им достаточно редко. Гидравлический . Прилагать усилия также придется , но в несколько раз меньшие. Каждое ваше усилие через гидравлический поршень передается на подъемный механизм увеличенным в несколько раз. У моделей с небольшой грузоподъемностью цена также вполне приемлемая. Поэтому можно рекомендовать и автолюбителям. Модели с большой грузоподъемностью хороший вариант для грузовых автомобилей и для автосервисов.

. Прилагать усилия также придется но в несколько раз меньшие. Каждое ваше усилие через гидравлический поршень передается на подъемный механизм увеличенным в несколько раз. У моделей с небольшой грузоподъемностью цена также вполне приемлемая. Поэтому можно рекомендовать и автолюбителям. Модели с большой грузоподъемностью хороший вариант для грузовых автомобилей и для автосервисов. Пневматический. Привод за счет сжатого газа. В условиях стационарного ремонта в автосервисах вариант очень хороший. Но в полевых условиях он может работать только от специального газового баллона , который также придется возить с собой. Или , как утверждают некоторые источники , работать он может от газов из выхлопной трубы. Но трудно представить , что поднимать вы будете машину с работающим двигателем.

Все различия между домкратами и основные характеристики, на которые нужно обратить внимание, указаны. А выбор делает каждый самостоятельно.