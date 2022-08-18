Особенности выбора краски для проведения отделочных работ

Прежде чем выбрать краску, нужно разобраться, какие есть типы материалов. В продаже представлены следующие разновидности:

масляные;

латексные;

акриловые;

эпоксидные;

водно-дисперсионные.

Каждый из представленных типов имеет особенности. Высокой устойчивостью к повышенной влажности и резким температурным колебаниям отличаются масляные составы. Среди минусов — специфический запах, медленное высыхание после нанесения. Если нужно ускорить время высыхания, то стоит выбрать латексные краски, которые устойчивы к механическому воздействию. Они не имеют такого резкого запаха, как масляные аналоги, но при этом менее устойчивы к изменениям температуры.

В последнее время популярными становятся акриловые смеси, которые быстро сохнут после нанесения, не имеют резкого запаха. Среди плюсов стоит отметить стойкость к воздействию внешних факторов:

высокой влажности;

резким изменениям температуры;

ультрафиолетовому излучению.

Водно-дисперсионные краски отлично пропускают воздух, быстро высыхают, не утрачивают первоначальных характеристик при непосредственном контакте с водой. Но такие составы также требовательны к температурному режиму. Перед окрашиванием поверхность нужно предварительно подготовить, чтобы получить ровное покрытие без дефектов.

Если нужно обеспечить дополнительную гидро- и электроизоляцию обрабатываемых поверхностей, то выбор мастеров падает на эпоксидные краски. Они отлично справляются с защитой от агрессивных химических составов. Эпоксидные краски можно наносить на поверхности, выполненные из дерева, металла, чтобы защитить их от гниения, образования очагов коррозии. Резкого запаха у таких смесей нет, но для полного высыхания потребуется не менее 24 часов.

Разновидности красок по степени глянца

Краски отличаются не только составом и свойствами, но и степенью глянца. В продаже представлены составы со следующими свойствами:

высокоглянцевые;

с умеренным глянцевым эффектом;

полуглянцевые;

полуматовые;

матовые.

На что обратить внимание при подборе краски для проведения фасадных работ?

При выборе отделочных материалов нужно учитывать специфику запланированных работ. Если предстоит декоративное оформление фасада здания, садовой мебели или кровли, то стоит остановиться на составах с повышенной устойчивостью к высокой влажности, резким изменениям температуры. Лучший выбор — составы на силикатной и акриловой основе.

Краска для внутренних работ: как выбрать?

При отделке внутри помещений краски используются для оформления всех видов поверхностей — полов, потолков, стен, перегородок. Лучшим выбором считаются составы со следующими характеристиками:

устойчивость к истиранию;

экологичность и безопасность;

легкое нанесение;

эстетичный вид финишного покрытия.

Для оформления стен выбирайте моющие составы с антистатичными свойствами. Подходят как акриловые и латексные, так и водно-дисперсионные смеси. Для потолков подойдут материалы с повышенной адгезией, с хорошей укрываемостью. Они не должны в процессе нанесения образовывать подтеков. Оптимальными для этих задач считаются акриловые, латексные и водоэмульсионные составы.

Источник: www.gipsoplita.ru.