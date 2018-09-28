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Открой вклад «Экстра» по максимальной ставке в рублях и долларах

Банк Акцепт предлагает вклад «Экстра», который можно открыть как в рублях, так и в долларах.

Банк Акцепт предлагает вклад «Экстра».
Банк Акцепт предлагает вклад «Экстра».
Дмитрий Лямзин

Вклад «Экстра» можно открыть в офисах и в Интернет-банке сроком на один год, полтора и два года по единой ставке 7% годовых в рублях. В долларах ставка меняется в зависимости от срока вклада: на один год 2,5% годовых, на полтора года 2,75% и на два года 3% годовых.

Минимальная сумма вклада 30 тысяч рублей или 500 долларов США. Вклад не предусматривает пополнения и расходных операций, выплата процентов — в конце срока.

Источник: архив Банка Акцепт
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон: 65−93−17

Сайт: www.akcept.ru


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