Открой вклад «Экстра» по максимальной ставке в рублях и долларах

Вклад «Экстра» можно открыть в офисах и в Интернет-банке сроком на один год, полтора и два года по единой ставке 7% годовых в рублях. В долларах ставка меняется в зависимости от срока вклада: на один год 2,5% годовых, на полтора года 2,75% и на два года 3% годовых.
Минимальная сумма вклада 30 тысяч рублей или 500 долларов США. Вклад не предусматривает пополнения и расходных операций, выплата процентов — в конце срока.
Источник: архив Банка Акцепт
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