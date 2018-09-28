Открой вклад «Экстра» по максимальной ставке в рублях и долларах

Банк Акцепт предлагает вклад « Экстра », который можно открыть как в рублях, так и в долларах.

Вклад «Экстра» можно открыть в офисах и в Интернет-банке сроком на один год, полтора и два года по единой ставке 7% годовых в рублях. В долларах ставка меняется в зависимости от срока вклада: на один год 2,5% годовых, на полтора года 2,75% и на два года 3% годовых.

Минимальная сумма вклада 30 тысяч рублей или 500 долларов США. Вклад не предусматривает пополнения и расходных операций, выплата процентов — в конце срока.

Источник: архив Банка Акцепт