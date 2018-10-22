Отличная возможность для бизнеса получить кредит под 6,5% годовых в Банке Акцепт

Банк Акцепт входит в число 15 аккредитованных Министерством экономического развития РФ банков для выдачи льготных кредитов с господдержкой представителям малого и среднего предпринимательства по ставке 6,5% годовых.

Программа рассчитана на поддержку предприятий, относящихся к приоритетным отраслям российской экономики, это обрабатывающее производство, транспорт и связь, туристская деятельность, деятельность в области здравоохранения, сбор, обработка и утилизация отходов, переработка отходов, мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность в сфере бытовых услуг, сельское хозяйство и другие.

С условиями кредитования, полным перечнем приоритетных отраслей, а также с требованиями к заемщикам можно ознакомиться ниже или на сайте банка.

ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт» Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105 Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37 Сайт: www.akcept.ru

Программа 6,5

Программа 6,5 утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706. В рамках Программы кредиты выдаются на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях.

Перечень отраслей обрабатывающее производство ( пищевые продукты , переработка сельскохозяйственной продукции и др.),

пищевые продукты переработка сельскохозяйственной продукции и др.), производство и распределение электроэнергии , газа и воды,

газа и воды, транспорт и связь,

туристская деятельность и развитие внутреннего туризма,

деятельность в области здравоохранения,

сбор , обработка и утилизация отходов , переработка отходов , мусора и прочих предметов во вторичное сырье,

обработка и утилизация отходов переработка отходов мусора и прочих предметов во вторичное сырье, деятельность предприятий общественного питания ( за исключением ресторанов),

за исключением ресторанов), деятельность в сфере бытовых услуг,

сельское хозяйство,

приоритетные направления развития науки , технологий и техники в РФ и критические технологии , утвержденные Указом Президента № 899 от 07.07.2011.

Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; при сроке кредитования до 7 лет, сумма кредита от 10 до 400 млн. руб.; при сроке кредитования до 3 лет, сумма кредита от 3 до 100 млн. руб.; кредит выдается под залог транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам, поручительство собственников бизнеса, поручительство региональных Гарантийных Фондов; поручительство — собственников бизнеса, Алтайского Гарантийного Фонда; лимит поручительства — до 70% от суммы кредита, но не более 25 млн. руб.