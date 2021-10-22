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Платформа BaksDAO (Баксдао) — перспективная площадка для инвесторов в криптоактивы

Криптовалюта — это инвестиционный инструмент без верхнего лимита доходности. Отправиться в прошлое, чтобы купить биткоин по курсу 1 доллар за 1 BTC, увы, не получится, но есть все шансы получить прибыль от вложений в другие популярные токены.

Платформа BaksDAO — перспективная площадка для инвесторов в криптоактивы.
Платформа BaksDAO — перспективная площадка для инвесторов в криптоактивы.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Для операций с криптовалютой и была создана платформа нового поколения — BaksDAO, которая позволяет работать с криптовалютными активами максимально безопасно.

Узнаем, что такое BaksDAO, а также какие возможности предоставляет сервис в сфере децентрализованных финансов.

BaksDAO: что это такое?

BaksDAO представляет собой DeFi платформу, которая предлагает клиентам эффективные решения в сфере кредитования и инвестирования. Здесь можно получить бессрочный кредит с минимальным процентом под залог криптовалют.

Сервис предоставляет возможность мгновенно выпустить нужное количество стейблкоинов BAKS под обеспечение собственными криптоактивами. 1 BAKS имеет фиксированную стоимость в 1$ и 100-процентное гарантийное обеспечение другими криптоактивами, вложенными пользователями в смарт-контракты платформы.

Клиент может взять займ в BAKS на любые цели, обеспечив его залогом в одной из наиболее ликвидных криптовалют: Bitcoin BTC (биткоин), Ethereum ЕTH (эфир), Tether USDT (тезер), Binance Coin BNB (бинанс коин). Взять кредит можно на любой срок.

Другое направление деятельности площадки — привлечение депозитов в криптовалюте под проценты.

Депозит с популярными криптовалютами — более высокодоходный способ инвестирования, чем, к примеру, банковские вклады, облигации или золото. Высокая волатильность криптомонет и их тенденция к постоянному росту дают возможность фиксировать прибыль на пике: в любой момент вы можете вывести активы с депозита и поменять их на фиатные деньги на лицензированных биржах Binance, Coinbase.

Платформа BaksDAO — перспективная площадка для инвесторов в криптоактивы.
Платформа BaksDAO — перспективная площадка для инвесторов в криптоактивы.
Иллюстрация предоставлена рекламодателем.

Займы BaksDAO

Займ BaksDAO под криптовалюту доступен всем, у кого есть виртуальные активы.

Как его получить?

  1. Выбрать сумму займа и перевести залог в криптовалюте на смарт-контракт;
  2. Кликнуть на кнопку «Подтвердить займ» на сайте платформы;
  3. Получить стейблкоины BAKS на кошелек, привязанный к личному кабинету.

Затем можно тратить токены по своему усмотрению, при этом ваша криптовалюта будет на индивидуальном смарт-контракте. Стейблкоины BAKS можно обменять как на самой платформе, так и на биржах Uniswap, PancakeSwap и других дружественных ресурсах.

Таким образом, депозит в криптовалюте — интересный вариант пассивного инвестирования. Это гораздо надежнее и прибыльнее, чем просто хранить монеты в надежде на рост курса. Польза сервиса BaksDAO для инвестора в том, что на активах можно получать гарантированный доход без риска потерять средства!

едства!

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