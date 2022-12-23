Плитка в дизайне детской ванной комнаты «на вырост»

Для того, чтобы пробудить в ребенке стремление к гигиене, собственного примера и поучительных историй бывает недостаточно. Зачастую действенным способом является подключение к процессу окружающей среды, наполненной позитивными эмоциями, с продуманным до мелочей оформлением. Среди немаловажных составляющих детской ванной также практичность и безопасность, которые, как правило, достигаются посредством грамотно подобранных отделочных материалов.

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

На то, какой облик примет ванная, во многом влияет характер ребенка. Для чрезмерно активных психологи рекомендуют спокойные тона на стенах, состоящие из мягкой палитры зеленого, голубого, розового или бежевого. Воздействующие умиротворяюще они помогут направить избыток энергии в нужное русло, тогда как яркие краски раскрепощают более инертных малышей, добавляя им заряд бодрости. Разумеется, идеальным решением будет индивидуальный подход, ориентированный на конкретную личность. Кроме того, следует учитывать тот факт, что дети быстро растут, и потому не всегда есть возможность регулярно обновлять отделку, тем более что облицовочные покрытия способны прослужить не одно десятилетие. Какие варианты самые приемлемые?

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

В первую очередь отдавайте предпочтение фактурам, обыгранным во вневременном дизайне. Даже спустя годы, спрос будет на имитации камня и дерева, воспроизведенные с помощью плитки. Многие домовладельцы выбирают керамогранит, отлично зарекомендовавший себя благодаря своей прочности и долговечности. Такая модная тенденция, как цементные копии, прекрасно прижилась и в секторе детских интерьеров, выполняя функцию нейтрального фона для более эффектных декораций.

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

Безопасность в помещении, ежедневно подвергающемся прямому контакту с водой и температурными перепадами — одно из приоритетных условий для комфортного пребывания. Для этих целей особое внимание следует уделить обустройству поверхности под ногами. Напольная плитка с шероховатой текстурой или легким рельефом — оптимальное решение, гарантирующее защиту от скольжения. Отдав предпочтение керамическому граниту с AntiSlip system, вы можете быть уверенными, что ребенок не будет подвергнут дополнительной опасности.

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

Среди огромного числа предложений преобладает морская тематика, которая будет сопровождать малыша по мере его взросления. В настенной отделке ключевую роль играет цветовая гамма, распределенная таким образом, что верхняя часть вертикальной поверхности занимает белоснежная плитка, тогда в нижней использованы аналоги синего цвета. Иногда это керамика в полоску или с волнообразными линиями. Для пола можно подобрать керамогранит «под дерево», выложив его по принципу «палуба». Забавные фигурки обитателей морских глубин в будущем можно заменить на атрибуты, связанные с круизами и кругосветными путешествиями.

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

Не меньшим спросом пользуется концепция тропических лесов, реализованная в пределах детской ванной. Сочетание мраморных копий с золотистыми прожилками и имитаций экзотической породы древесины в зоне душевой рождает гармоничную и теплую комбинацию. На полу хорошо будет смотреться плитка «под камень» со слегка структурированной поверхностью, защищающей от скольжения. В искусственную среду джунглей органично впишутся изделия из ротанга и бамбука, стилизованные под экзотические цветы светильники и комнатные растения.

Плитка для детской ванной комнаты. Фото предоставлено рекламодателем.

В дизайне детского санузла отлично проигрываются геометрические узоры, состоящие из треугольников и многогранников, образующие выразительные композиции, способные заинтересовать ребенка. К тому же этот вариант рассчитан на любую возрастную категорию, поэтому смело его используйте в декорировании ванной комнаты.

Фотографии с сайта www.keramogranit.ru