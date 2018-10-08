Плюс 100 к уверенности и обаянию: где в Барнауле быстро и качественно сделать красивый маникюр

Больше половины российских женщин регулярно делают маникюр, а треть считает обязательным еще и педикюр. Для прекрасной половины человечества уход за ногтями — это не просто необходимая процедура. Это настоящий ритуал красоты и релакса: женщины хотят не только сделать красивый и качественный маникюр, но и получить удовольствие от этого процесса.