Плюс 100 к уверенности и обаянию: где в Барнауле быстро и качественно сделать красивый маникюр

Индустрия красоты в России стремительно развивается, несмотря на кризис в экономике. В последние годы появилось несколько новых удачных форматов. Один из самых интересных — это специализированные студии ногтевого сервиса. Их главная задача — чтобы клиент мог в любое удобное время попасть на сеанс, получить качественные услуги и приятно провести время во время процедуры.
В Барнауле ярким примером такого формата стал Craftime — студия маникюра и педикюра с расширенным спектром услуг. Она находится в самом центре краевой столице — на проспекте Ленина напротив Политехнического университета.
В Craftime создали все условия для комфорта клиентов.
- Во-первых, интерьер студии уникален: такого не найти в других барнаульских салонах. Руководство Craftime уверено, что клиент должен не только получить качественные услуги, но и испытать эстетическое удовольствие, расслабиться.
- Во-вторых, в студии маникюра и педикюра Craftime умеют ценить время клиентов. Здесь работает много мастеров. Клиенты легко могут выбрать удобное для себя время. Кроме того, здесь предоставляют услуги «в четыре руки»: это означает, что маникюр и педикюр одновременно делают два мастера. Такая услуга позволяет сэкономить как минимум треть времени.
- В-третьих, клиент этой студии может не беспокоиться за свое здоровье и быть полностью уверен в своей безопасности. Мастера Craftime работают с медицинскими автоклавами, и обязательно — одноразовыми расходными материалами и пилками.
- В-четвертых, сделать идеальные маникюр и педикюр в студии Craftime можно по приятной цене. Для клиентов здесь разработана грамотная программа лояльности, постоянно проходят акции. Чем больше услуг получил клиент — тем большую скидку ему предложат.
Мастера Craftime стремятся сделать жизнь барнаульцев красивее и комфортнее: здесь предлагают расширенный спектр услуг — уходовые процедуры, услуги депиляции, укладки и макияжа. Одним словом, идеально, если готовишься к свиданию, деловой встрече или важному вечеру, и все процедуры необходимо сделать быстро, на уровне и в одном месте.
Адрес: Барнаул, пр. Ленина 49
Тел.: 8 (913)210−61−20
Тел.: 8 (3852)60−61−20
Сайт: www.craftime-studio.ru