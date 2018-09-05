Почему онлайн-депозиты набирают популярность и как приумножить свои накопления не выходя из дома

Рассмотрим каждый представленный вклад, чтобы выбрать наиболее подходящий и выгодный по условиям.

Каждый онлайн-вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества, так как для банка было важно учесть мнение и потребности клиентов.

Действительно, сейчас онлайн-вклады стали очень востребованы и популярны. Во-первых, это удобно — клиенту не требуется ехать в офис банка, стоять в очередях и заполнять документы. Во-вторых, сейчас практически у всех деньги хранятся на счетах. Чтобы перевести свои средства на депозит, достаточно нескольких кликов в интернет-или мобильном банке. Кроме того, онлайн-депозиты, как и традиционные, подпадают под действие системы страхования вкладов, а это значит, что можно спокойно доверить свои деньги банку в режиме «онлайн».

Для того чтобы получить максимальную выгоду и подобрать вклад, соответствующий вашим потребностям, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте Азиатского-Тихоокеанского банка. Для этого необходимо ввести сумму, планируемую к размещению на счете, выставить параметры по пополнению, снятию части вкладов, процентов, и калькулятор рассчитает максимально выгодные условия, срок и доход по каждому из предложенных вкладов.

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов по срочным депозитам, включая вклады онлайн. Процентная ставка варьируется от 4,5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока. Все вклады в Азиатско-Тихоокеанском банке застрахованы государством.