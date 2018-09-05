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Почему онлайн-депозиты набирают популярность и как приумножить свои накопления не выходя из дома

Системы онлайн-банкинга вот уже на протяжении нескольких лет прочно входят в повседневную жизнь. Кредитные организации совершенствуют дистанционное обслуживание клиентов, предлагая более выгодные условия, повышенные проценты и разнообразие выбора тех или иных финансовых онлайн услуг. Так, с 24 августа в Азиатско-Тихоокеанском банке можно открыть несколько депозитов, пользующихся популярностью у клиентов, через онлайн-банк. При этом процентная ставка будет увеличена.

"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
архива газеты "Амурская правда"

Рассмотрим каждый представленный вклад, чтобы выбрать наиболее подходящий и выгодный по условиям.

  • «Сохрани онлайн» — вклад с максимальной ставкой среди онлайн-депозитов, открывается в рублях сроком от полугода до трех лет. Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей, а максимальная — не ограничена. Выплата процентов производится в конце срока на банковскую карту. Процентная ставка варьируется от 5,3% годовых до 7,1% годовых в зависимости от срока размещения и суммы вклада. При этом важно отметить, что при досрочном расторжении, если деньги находились на счету не менее половины срока действия договора вклада, клиент получает 50% от накопленных процентов, а если 2/3 срока, то 75% от начисленных процентов
  • «Накопи онлайн» позволяет получать прибыль ежемесячно на счет карты. Это рублевый вклад с минимальной суммой в 5 тысяч рублей без ограничения по максимальной сумме. Срок вклада — от полугода до трех лет. Процентная ставка варьируется от 4,9% годовых до 6,8% годовых в зависимости от суммы и срока вклада.
  • «Управляй онлайн» также позволяет ежемесячно получать проценты, но при этом управлять остатком до минимального значения без ограничения по количеству операций. Онлайн-вклад можно открыть сроком на полгода и год. Валюта — рубли. Минимальная сумма вклада — 1 тысяча рублей, максимальная — не ограничена. По вкладу предусмотрено частичное снятие без потери процентов, при условии, что на счету останется неснижаемый остаток в размере 1 тысячи рублей. Преимуществом является то, что этот онлайн-вклад является пополняемым.

Каждый онлайн-вклад от Азиатско-Тихоокеанского банка имеет свои преимущества, так как для банка было важно учесть мнение и потребности клиентов.

&quot;Азиатско-Тихоокеанский Банк&quot;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
архива газеты «Амурская правда»

Виктор Курнаков,
директор департамента развития вкладных, кредитных и комиссионных продуктов:

Действительно, сейчас онлайн-вклады стали очень востребованы и популярны. Во-первых, это удобно — клиенту не требуется ехать в офис банка, стоять в очередях и заполнять документы. Во-вторых, сейчас практически у всех деньги хранятся на счетах. Чтобы перевести свои средства на депозит, достаточно нескольких кликов в интернет-или мобильном банке. Кроме того, онлайн-депозиты, как и традиционные, подпадают под действие системы страхования вкладов, а это значит, что можно спокойно доверить свои деньги банку в режиме «онлайн».

Для того чтобы получить максимальную выгоду и подобрать вклад, соответствующий вашим потребностям, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте Азиатского-Тихоокеанского банка. Для этого необходимо ввести сумму, планируемую к размещению на счете, выставить параметры по пополнению, снятию части вкладов, процентов, и калькулятор рассчитает максимально выгодные условия, срок и доход по каждому из предложенных вкладов.

Сейчас в АТБ действует шесть тарифных планов по срочным депозитам, включая вклады онлайн. Процентная ставка варьируется от 4,5% годовых до 8% годовых в рублях в зависимости от суммы и срока. Все вклады в Азиатско-Тихоокеанском банке застрахованы государством.

Подробные условия онлайн-вкладов АТБ >>

Вклад «Сохрани онлайн» 2 п.п. в Интернет-банке
Вклад «Сохрани онлайн» 2 п.п. в Интернет-банке
Иллюстрация: www.atb.su
Вклад «Накопи онлайн» 2 п.п. в Интернет-банке
Вклад «Накопи онлайн» 2 п.п. в Интернет-банке
Иллюстрация: www.atb.su

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