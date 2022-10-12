Почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а других стоит ноль

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Почему увеличилась сумма налога на имущество?

Напомним, налог на имущество (квартиры, дома, комнаты, машино-места, гаражи и пр.) за 2020 год в Алтайском впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше ее считали от инвентаризационной.

За 2021 год налог на имущество, разумеется, вновь рассчитали от кадастровой стоимости. Но с повышенным коэффициентом: если в 2020 году применялся 0,2, то в 2021-м — уже 0,4.

Но! Такой коэффициент применили к тем объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от инвентаризационной, сообщил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю.

Средний платеж одного налогоплательщика составил в Алтайском крае 1516 рублей, в 2020 году — 1157 рублей (то есть на 30% больше). В налоговой службе говорят, что налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам граждан. А сумма налогов возрастет на 222 млн рублей (или на 21%) и составит почти 1,3 млрд рублей.