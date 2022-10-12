Почему у части жителей Алтайского края повысилась сумма налога на имущество, а других стоит ноль

Напомним, налог на имущество (квартиры, дома, комнаты, машино-места, гаражи и пр.) за 2020 год в Алтайском впервые рассчитан от кадастровой стоимости объекта. Раньше ее считали от инвентаризационной.
За 2021 год налог на имущество, разумеется, вновь рассчитали от кадастровой стоимости. Но с повышенным коэффициентом: если в 2020 году применялся 0,2, то в 2021-м — уже 0,4.
Но! Такой коэффициент применили к тем объектам, у которых налог от кадастровой стоимости превысил налог от инвентаризационной, сообщил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю.
Средний платеж одного налогоплательщика составил в Алтайском крае 1516 рублей, в 2020 году — 1157 рублей (то есть на 30% больше). В налоговой службе говорят, что налог на имущество предъявлен к уплате 840 тысячам граждан. А сумма налогов возрастет на 222 млн рублей (или на 21%) и составит почти 1,3 млрд рублей.
Некоторые собственники недвижимости, возможно, увидят в строке «налог на имущество«…ноль (как, впрочем, и в прошлом году). Как объяснил Сергей Сметанников, при расчете налога на имущество ФНС автоматически предоставляет вычет.
Вычет для квартир или части жилого дома равен стоимости 20 кв. метров. Для комнат или части квартир — 10 кв. метров, для жилого дома — 50.
«У нас были уведомления с нулевым начислением. В каком случае это происходит? Например, жилой дом — 30 кв. метров. До перехода на кадастровую стоимость собственник уплачивал налог с этой площади. После перехода применяется вычет," - рассказала Елена Колоскова, начальник отдела налогообложения УФНС по Алтайскому краю.
Нолик — но уже в строке «земельный налог» — могут увидеть и собственники маленьких, меньше шести соток, участков, добавила Елена Колоскова. В этом случае тоже был применен вычет.
Земельный налог, по расчетам налоговиков, принесет в бюджет 620 млн рублей. В среднем — 838 рублей на одного налогоплательщика.
Если информация в вашем имуществе содержит ошибки, надо обратиться в налоговый орган и направить обращение о внесении изменений.
Сделать это можно:
- Через личный кабинет налогоплательщика;
- Лично обратиться в налоговую инспекцию;
- Написать через интернет-сервис «Обратиться в ФНС России«;
- Отослать корректную информацию по почте.
Налоговики проведут проверку. Если все подтвердится, внесут исправления в информационные ресурсы, пересчитают налоги, создадут новое налоговое уведомление, которое разместят в личном кабинете или направят вам по почте.
Заплатить налоги надо не позднее 1 декабря. Если опоздали, уже с 2 декабря будете считаться должником, долг будет расти, потому что на него каждый день «накручивают» пеню.
Кстати, заплатить налоги сегодня можно не только за себя и несовершеннолетнего ребенка, но и вообще за другого человека — даже не родственника.
Сделать это позволяет сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». Правда, платить вы будете со своей банковской карты.